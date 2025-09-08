Талалаев высказался о предстоящем матче «Балтики» с «Зенитом»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о предстоящем матче 8-го тура РПЛ против «Зенита».

«Мне не очень нравится, когда говорят, что у «Балтики» отсутствует выигрышный опыт. На мой взгляд, побеждать в Первой лиге и РПЛ – в принципе одинаково.

Нужно выходить на поле и обыгрывать любого соперника, и необходимо это делать на длинной дистанции. У нас такого опыта предостаточно.

Думаю, мои футболисты будут в хорошем психоэмоциональном тонусе и подойдут к «Зениту» в нужном состоянии с точки зрения психофизиологии.

А вот функциональное состояние – большой вопрос. Приложим усилия, чтобы они были уверены, что можно играть с «Зенитом» и можно его обыгрывать», – сказал Талалаев.