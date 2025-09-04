Пальцев высказался о переходе в «Краснодар»

Новичок «Краснодара» Валентин Пальцев поделился эмоциями в связи с оформлением трансфера из «Динамо Мх».
- Защитника арендовали с обязательством выкупа в январе 2026 года.
- Он подписал контракт до 2030 года и выбрал 17-й игровой номер.
«Я чувствую огромную радость и очень счастлив пополнить ряды действующего чемпиона. Готов с командой добиваться новых свершений.
Хочу пожелать болельщикам яркой игры нашей команды и заполненных трибун на каждом матче – дома и на выезде», – сказал Пальцев.
- 24-летний Пальцев выступал за «Динамо Мх» с 2024 года.
- Он провел 44 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
- Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал «Краснодара»