Пальцев высказался о переходе в «Краснодар»

Новичок «Краснодара» Валентин Пальцев поделился эмоциями в связи с оформлением трансфера из «Динамо Мх».

Защитника арендовали с обязательством выкупа в январе 2026 года.

Он подписал контракт до 2030 года и выбрал 17-й игровой номер.

«Я чувствую огромную радость и очень счастлив пополнить ряды действующего чемпиона. Готов с командой добиваться новых свершений.

Хочу пожелать болельщикам яркой игры нашей команды и заполненных трибун на каждом матче – дома и на выезде», – сказал Пальцев.