Пальцев оценил судейство в матчах «Краснодара»: «Мне не впервой»

Летний новичок «Краснодара» Валентин Пальцев ответил на вопросы о судействе в РПЛ.

– Мы часто слышим о том, что судьи «очень любят» «Краснодар». За время, которое вы тут, увидели какое‑то предвзятое отношение к вашему клубу?

– Мне не впервой. Вам, конечно, виднее, но когда я выступал за Махачкалу, нас «отлично» судили.

Но я в судейское дело не хочу лезть, пусть делают что хотят. Есть ЭСК, шоу еще какие‑то, где работу судей оценят.

– Но решения ЭСК никак же не повлияют на результат уже завершившегося матча.

– Да, согласен.

– Но что тогда с этим делать?

– Не ко мне вопрос, к Дюкову, наверное.