Пальцев оценил судейство в матчах «Краснодара»: «Мне не впервой»

Летний новичок «Краснодара» Валентин Пальцев ответил на вопросы о судействе в РПЛ.
– Мы часто слышим о том, что судьи «очень любят» «Краснодар». За время, которое вы тут, увидели какое‑то предвзятое отношение к вашему клубу?
– Мне не впервой. Вам, конечно, виднее, но когда я выступал за Махачкалу, нас «отлично» судили.
Но я в судейское дело не хочу лезть, пусть делают что хотят. Есть ЭСК, шоу еще какие‑то, где работу судей оценят.
– Но решения ЭСК никак же не повлияют на результат уже завершившегося матча.
– Да, согласен.
– Но что тогда с этим делать?
– Не ко мне вопрос, к Дюкову, наверное.
- Пальцев присоединился к «Краснодару» 4 сентября.
- Команда идет на 3-м месте в РПЛ с 20 очками в 10 турах.
Источник: «Матч ТВ»