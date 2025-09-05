Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев прокомментировал переход Пальцева в «Краснодар» вместо «Спартака»

Ловчев прокомментировал переход Пальцева в «Краснодар» вместо «Спартака»

5 сентября, 21:09
10

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о трансфере Валентина Пальцева из «Динамо Мх» в «Краснодар».

  • Защитника арендовали с обязательством выкупа в январе 2026 года.
  • Он подписал контракт до 2030 года и выбрал 17-й игровой номер.

«Тут идет работа агентов и спортивных директоров. На сегодняшний день первое, что смотрят, – турнирная таблица. Одни на первом месте, чемпионы страны. Другие же с 2017 года не могут и близко подойти.

Более того, сегодня за трансферами стоят деньги. Сегодня футболисты выбирают не столько футбол, а сколько им заплатят. Значит, в «Краснодаре» лучше сработали – только и всего», – заявил Ловчев.

  • 24-летний Пальцев выступал за «Динамо Мх» с 2024 года.
  • Он провел 44 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
  • Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Пальцев Валентин Ловчев Евгений
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АК 68
1757099168
Ещё не известно для кого лучше для Краснодара, что купили или для Спартака, что отказались.
Ответить
Foxitkuban
1757099321
Ловчев - капитан очевидность.
Ответить
СильныйМозг
1757099755
Парень, спас свое очко. На проктологе сэкономит.
Ответить
oyabun
1757101370
Не той величины "звезда", чтобы Спартаку стоило об этом беспокоиться.
Ответить
zigbert
1757144590
Только время покажет правильность решения по по Пальцеву.
Ответить
bashnat013
1757180534
Ловчев а ты не когда не думал что в атмосферу спартака никто не хочет идти!
Ответить
Виктор Урал09
1757253208
Да неужели, быки оказывается лучше сработали на этом трансфере, да если бы Спартак действительно хотел купить этого игрока, то никая тушёнка не помешала бы! А пенсионеру хватит уже накидывать говна на вентилятор, ведь только дальнейшие игры покажут-насколько полезен этот трансфер и полезен ли вообще, одно дело играть в команде регбистов, где одна задача-не пропустить много и другое дело играть в клубе, который атакует, а не торчит всей командой в своей штрафной площадке!
Ответить
Городовой
1757254763
И откуда столько мудрости у обыкновенного Ловчева?
Ответить
  • Читайте нас: 