Ловчев прокомментировал переход Пальцева в «Краснодар» вместо «Спартака»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о трансфере Валентина Пальцева из «Динамо Мх» в «Краснодар».
- Защитника арендовали с обязательством выкупа в январе 2026 года.
- Он подписал контракт до 2030 года и выбрал 17-й игровой номер.
«Тут идет работа агентов и спортивных директоров. На сегодняшний день первое, что смотрят, – турнирная таблица. Одни на первом месте, чемпионы страны. Другие же с 2017 года не могут и близко подойти.
Более того, сегодня за трансферами стоят деньги. Сегодня футболисты выбирают не столько футбол, а сколько им заплатят. Значит, в «Краснодаре» лучше сработали – только и всего», – заявил Ловчев.
- 24-летний Пальцев выступал за «Динамо Мх» с 2024 года.
- Он провел 44 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
- Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.
