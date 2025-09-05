Ловчев прокомментировал переход Пальцева в «Краснодар» вместо «Спартака»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о трансфере Валентина Пальцева из «Динамо Мх» в «Краснодар».

Защитника арендовали с обязательством выкупа в январе 2026 года.

Он подписал контракт до 2030 года и выбрал 17-й игровой номер.

«Тут идет работа агентов и спортивных директоров. На сегодняшний день первое, что смотрят, – турнирная таблица. Одни на первом месте, чемпионы страны. Другие же с 2017 года не могут и близко подойти.

Более того, сегодня за трансферами стоят деньги. Сегодня футболисты выбирают не столько футбол, а сколько им заплатят. Значит, в «Краснодаре» лучше сработали – только и всего», – заявил Ловчев.