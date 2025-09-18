Пальцев высказался о дебюте за «Краснодар»

Новичок «Краснодара» Валентин Пальцев поделился впечатлениями после первого матча в составе южан.

Защитник дебютировал в кубковой встрече с «Крыльями Советов» (2:1).

24-летний Пальцев провел всю игру, действуя справа в обороне.

В начале сентября его арендовали у «Динамо Мх» с обязательством выкупа.

«Эмоции положительные. Спасибо, что поздравили с дебютом. Спасибо, во-первых, главному тренеру и команде за поддержку и доверие. И за поддержку трибунам, которые приехали на выезд поддержать нас.

Игра была, думаю, под нашим контролем большую часть времени, только в конце чуть мы подсели. В этом была, думаю, проблема, что появились моменты у «Крыльев Советов». В остальном, думаю, заслуженно победили», – сказал Пальцев.