Новичок «Краснодара» высказался о разногласиях с Кордобой

Сегодня, 21:09

Новый защитник «Краснодара» Валентин Пальцев рассказал о взаимоотношениях с Джоном Кордобой.

  • Они конфликтовали в прошлом сезоне во время очного матча «быков» с «Динамо Мх».

– Думаю, полных кондиций ещe не набрал, но я подхожу к своей оптимальной форме и готов конкурировать за место в составе. Адаптация уже прошла успешно, команда здесь очень хорошая, приветливая.

Все приняли в клубе, и несмотря на наши разногласия, например, с Кордобой, которые были в играх за «Динамо», мы все очень хорошо общаемся.

Мы все – футболисты, и понимаем, что на поле происходит одно, а за полем – другое. Хорошо общаемся и делаем общее дело.

– Как‑то поговорили с Джоном отдельно?

– Да, мы подшучивали над этим. Но он все помнит и знает, что я хотел тогда извиниться и сказать, что это футбол и все средства хороши.

Он это понимает, по нему это видно. Мы дружим, теперь мы одна команда.

  • «Краснодар» арендовал Пальцева с обязательством выкупа в январе 2026 года.
  • Он подписал контракт до 2030 года и выбрал 17-й игровой номер.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Пальцев Валентин
