«Краснодар» объявил о переходе Пальцева

Валентин Пальцев официально стал игроком «Краснодара».

Центральный защитник перешел из «Динамо Мх» на правах аренды с обязательством выкупа.

До 23 января 2026 года будет действовать арендное соглашение, после чего сделка преобразуется в полноценный трансфер.

С новичком заключили контракт до июня 2030 года. Он выбрал 17-й игровой номер.