«Краснодар» объявил о переходе Пальцева

Валентин Пальцев официально стал игроком «Краснодара».
Центральный защитник перешел из «Динамо Мх» на правах аренды с обязательством выкупа.
До 23 января 2026 года будет действовать арендное соглашение, после чего сделка преобразуется в полноценный трансфер.
С новичком заключили контракт до июня 2030 года. Он выбрал 17-й игровой номер.
- 24-летний Пальцев выступал за «Динамо Мх» с 2024 года.
- Он провел 44 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
- Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал «Краснодара»