Гаджиев хочет организовать бой Дзюбы со Смоловым

Президент Fight Nights Камил Гаджиев хочет организовать бой экс-игроков сборной России. Речь о Федоре Смолове и Артеме Дзюбе.

«Смолов с Дзюбой могли бы подраться на раз-два. Да, многие скажут, что у Артема преимущество в габаритах, но по тому, как Федор влепил человеку в «Кофемании»...

Как оценю его удар? Нормально. Молодец. Бам [показал удар]! Смолов – заводной.

Думаю, что бой Смолова против Дзюбы – это наша новая цель. Это было бы круто», – сказал Гаджиев.