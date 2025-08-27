Смолов прокомментировал возможное возвращение Дзюбы в «Спартак»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов высказался о возможном возвращении Артема Дзюбы в «Спартак».

Москвичи летом рассматривали возвращение Дзюбы.

37-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Акрон» 6 матчей, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.

Форвард выступал за первую команду «Спартака» в 2006–2015 годах, но в этот период несколько раз уходил в аренду.

«Он бы пригодился, но, скорее всего, как игрок ротации. Артем, сидя на замене, вы сами знаете... Достаточно токсичный парень.

Был бы дисбаланс, он бы сам не согласился выходить на 15-20 минут, а играть в составе «Спартака» – при всем уважении, наверное, уже нет», – сказал Смолов на своем ютуб-канале.