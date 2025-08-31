РПЛ. «Крылья Советов» уступали «Локомотиву» 0:2 в гостях, но спаслись на 96-й минуте (2:2)

«Локомотив» в 7-м туре РПЛ не победил дома «Крылья Советов». Самарцы спаслись на 90+7 минуте благодаря пенальти.
В обоих голах «Крыльев» поучаствовал принадлежащий «Локо» Вадим Раков.
У «Локомотива» в компенсированное время второго тайма вторую желтую карточку получил Николай Комличенко.
«Локомотив» вернулся в лидеры. «Крылья» идут на восьмом месте.
Россия. Премьер-лига. 7 тур
Локомотив - Крылья Советов - 2:2 (2:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Д. Воробьев, 3; 2:0 - Д. Баринов, 44; 2:1 - А. Рахманович, 53; 2:2 - В. Раков, 90+6 (с пенальти).
Удаления: Н. Комличенко, 90+4 (вторая ж.к) - нет.
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Локомотив
Крылья Советов
Илья Лантратов
0%
Евгений Морозов
0%
Сесар Монтес
0%
Максим Ненахов
0%
Александр Сильянов
0%
Дмитрий Баринов
0%
Данил Пруцев
0%
Зелимхан Бакаев
0%
Алексей Батраков
0%
Александр Руденко
0%
Дмитрий Воробьев
0%
Кристиан Рамирес
0%
Руслан Мялковский
0%
Николай Комличенко
0%
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Сергей Песьяков
0%
Томас Галдамес
0%
Сергей Божин
0%
Никита Чернов
0%
Александр Солдатенков
0%
Фернандо Костанца
0%
Сергей Бабкин
0%
Ильзат Ахметов
0%
Амар Рахманович
0%
Николай Рассказов
0%
Вадим Раков
0%
Кирилл Печенин
0%
Алексей Сутормин
0%
Максим Витюгов
0%
Химми Марин
0%
Владимир Игнатенко
0%
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Источник: «Бомбардир»