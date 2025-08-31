РПЛ. «Крылья Советов» уступали «Локомотиву» 0:2 в гостях, но спаслись на 96-й минуте (2:2)

«Локомотив» в 7-м туре РПЛ не победил дома «Крылья Советов». Самарцы спаслись на 90+7 минуте благодаря пенальти.

В обоих голах «Крыльев» поучаствовал принадлежащий «Локо» Вадим Раков.

У «Локомотива» в компенсированное время второго тайма вторую желтую карточку получил Николай Комличенко.

«Локомотив» вернулся в лидеры. «Крылья» идут на восьмом месте.