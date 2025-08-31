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  • РПЛ. «Крылья Советов» уступали «Локомотиву» 0:2 в гостях, но спаслись на 96-й минуте (2:2)

РПЛ. «Крылья Советов» уступали «Локомотиву» 0:2 в гостях, но спаслись на 96-й минуте (2:2)

31 августа 2025, 17:48
53

«Локомотив» в 7-м туре РПЛ не победил дома «Крылья Советов». Самарцы спаслись на 90+7 минуте благодаря пенальти.

В обоих голах «Крыльев» поучаствовал принадлежащий «Локо» Вадим Раков.

У «Локомотива» в компенсированное время второго тайма вторую желтую карточку получил Николай Комличенко.

«Локомотив» вернулся в лидеры. «Крылья» идут на восьмом месте.

Россия. Премьер-лига. 7 тур
Локомотив - Крылья Советов - 2:2 (2:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Д. Воробьев, 3; 2:0 - Д. Баринов, 44; 2:1 - А. Рахманович, 53; 2:2 - В. Раков, 90+6 (с пенальти).
Удаления: Н. Комличенко, 90+4 (вторая ж.к) - нет.
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Локомотив
Крылья Советов
Илья Лантратов
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Евгений Морозов
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Сесар Монтес
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Максим Ненахов
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Александр Сильянов
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Дмитрий Баринов
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Данил Пруцев
0%
Зелимхан Бакаев
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Алексей Батраков
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Амар Рахманович
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Николай Рассказов
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Вадим Раков
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Кирилл Печенин
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Алексей Сутормин
0%
Максим Витюгов
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Химми Марин
0%
Владимир Игнатенко
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Комментарии (53)
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Loko_Roma
1756651776
Галактионов всетаки такой себе тренер, при счете 1-2 выпускает каких-то детей
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slavа0508
1756651898
Ну вот паровоз и притормозил . боюсь в депо скоро на ремонт встанут ...Крылья молодцы спасли игру ...
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Красногорск_Фан
1756652195
Два матча подряд упустить победу на последней минуте. Никогда такого не было и вот снова (((( С обеими командами можно было выигрывать и брать по 3 очка. Разочарование, опустошение.
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PAREVG.
1756652277
Что с командой? Играют нормально первый тайм и выключаются...
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Рукаку
1756652611
Блэт, опять 25. Скотский второй тайм, Коля-бревно, зачем-то хватающий игрока в своей штрафной и третья ничья. Этих очков в конечном счете и не хватит. У Локо одна проблема - не могут подержать мяч, сыграть позиционно, сбить темп. Галактионов лишь глаза пучить может, вместо того, чтобы делать замены по игре. Рамирес вместо Руденко ок, а вот Воробьева менять не надо было.
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АК 68
1756653653
В межсезонье Комличенко отказал Спартаку - да нафиг такой нужен, чем он лучше Заболотного - ничем и даже хуже - за болото хоть деньги не платили.
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CSKA57
1756653951
Во дела! Выключил трансляцию при счете 3-1 в пользу Локомотива. Посмотрел окончательный счет и глазам не поверил.
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subbotaspartak
1756654525
Потух котёл у паровоза... вот и привозит...
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Паровозов
1756654625
Просирать вторые таймы уже традиция, тренер и команда ничему не учатся.
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ivany4
1756656612
Смотрю никто не опровергает пенальти в ворота паровозов. А ведь это копия вчерашнего второго пенальти в ворота Сочи. И после этого, они будут кричать, что знают правила футбола.)) Стыдно, за горе болельщиков с берегов поМойки!!
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