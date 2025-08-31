Реакция Умярова на невызов в сборную России

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о невызове в сборную России на сентябрьские матчи.

– Какая твоя реакция на очередной невызов в сборную России?

– Продолжаем работать. Думаю, можно только работой исправить ситуацию. Задевает ли меня это? Нет.

– Общался ли Валерий Карпин с тобою?

– Нет.

– Ты говоришь про работу, но ты же и так работаешь, неужели этого недостаточно?

– Значит, недостаточно. Будем работать еще больше.