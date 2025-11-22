Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - ЦСКА РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Умяров поблагодарил уволенного из «Спартака» Станковича

Вчера, 23:00

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал отставку главного тренера Деяна Станковича.

«Прощание со Станковичем? Я написал ему сообщение, поблагодарил за работу. В ответ он прислал голосовое сообщение. На новый уровень я вышел при Станковиче. За это должен быть благодарен ему.

Что у него не получилось? Тяжело сказать. Много факторов. Я думаю, та атмосфера, которая была в течение полутора-двух месяцев, в любом случае давила и на него, и на команду. Вся пресса, можно так сказать, обсуждала это. И те вопросы, которые нам задавались и тренерскому штабу, в любом случае – это чувствуется и отражается на команде», – сказал Умяров.

  • Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
  • Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
  • Спартаковцы идут в РПЛ на 6-м месте.

Еще по теме:
Спартаковец Дмитриев: «Со Станковичем общался один раз»
⚡️ РПЛ. «Спартак» победил ЦСКА (1:0) в 1-м матче без Станковича 173
Станкович только раз поговорил с капитаном «Спартака» за 1,5 года в клубе 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Умяров Наиль Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектСможете определить игрока РПЛ по его партнeрам? Пройдите тест от «Бомбардира»
8
ВидеоРечь тренера «Спартака» в раздевалке после победы над ЦСКА
00:32
1
ВидеоЗаявление силовиков об избиении фанатов ЦСКА на «Лукойл Арене»
00:07
3
Реакция болельщиков «Спартака» на победу над ЦСКА
00:00
2
Видео«Спартак»: «Москва – красно-белая»
Вчера, 23:51
3
ВидеоЗаявление ЦСКА об избиении болельщиков на «Лукойл Арене»
Вчера, 23:36
1
ВидеоФанаты «Спартака» толпой избили болельщика ЦСКА
Вчера, 23:28
25
Комментарий ЦСКА по ситуации с Алдониным, у которого рак в тяжелой форме
Вчера, 23:22
1
Самая красивая ведущая «Матч ТВ», болеющая за «Спартак», отреагировала на победу над ЦСКА
Вчера, 22:37
3
Экс-президент РПЛ назвал «Спартак» лучшим клубом мира
Вчера, 21:55
7
Все новости
Все новости
Видео«Бить толпой одного – стыдно и некрасиво»: Моссаковский – об инциденте на «Лукойл Арене»
Вчера, 23:43
2
ВидеоЗаявление ЦСКА об избиении болельщиков на «Лукойл Арене»
Вчера, 23:36
1
ВидеоФанаты «Спартака» толпой избили болельщика ЦСКА
Вчера, 23:28
24
Комментарий ЦСКА по ситуации с Алдониным, у которого рак в тяжелой форме
Вчера, 23:22
1
Директор «Спартака» заявил, что Карасев судил дерби с ЦСКА необъективно
Вчера, 23:14
3
Умяров поблагодарил уволенного из «Спартака» Станковича
Вчера, 23:00
Итоги дерби «Спартак» – ЦСКА от Генича
Вчера, 22:50
2
Спартаковец Дмитриев: «Со Станковичем общался один раз»
Вчера, 22:43
Самая красивая ведущая «Матч ТВ», болеющая за «Спартак», отреагировала на победу над ЦСКА
Вчера, 22:37
3
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Рубина»
Вчера, 22:11
Экс-президент РПЛ назвал «Спартак» лучшим клубом мира
Вчера, 21:55
7
Реакция Губерниева на победу «Спартака» над ЦСКА
Вчера, 21:47
7
ВидеоКарасев сказал только 3 слова после дерби «Спартак» – ЦСКА
Вчера, 21:37
4
РПЛ. «Ахмат» проиграл «Рубину» (0:1), у команды Черчесова 8 матчей без побед подряд
Вчера, 21:30
4
ВидеоЧелестини определил виновного в пропущенном голе от «Спартака»
Вчера, 21:19
4
Генич выиграл крупную сумму благодаря победе «Спартака»
Вчера, 21:10
5
Мостовой: «Спартак» может выиграть РПЛ даже без тренера»
Вчера, 20:58
7
«Вы там все с ума сошли, что ли?»: Радимов – об отмененном пенальти в пользу «Спартака»
Вчера, 20:53
16
«Для меня есть только один клуб»: экс-глава РПЛ и судейского комитета признался, за какую команду лиги болеет
Вчера, 20:46
7
ВидеоТренер «Спартака» объяснил, зачем команда копирует «ПСЖ»
Вчера, 20:35
2
Челестини объяснил, благодаря чему «Спартак» обыграл ЦСКА
Вчера, 20:12
3
Лапочкин проанализировал отмененный пенальти в пользу «Спартака»
Вчера, 20:08
17
Челестини прокомментировал поражение ЦСКА от «Спартака»
Вчера, 19:46
3
«Оседлали коней, хэй-хэй!»: «Фратрия» – о победе над ЦСКА
Вчера, 19:37
15
Президент РПЛ – об Алдонине: «Есть ситуации, когда надо бороться за жизнь»
Вчера, 19:13
Тренер «Спартака» прокомментировал победу над ЦСКА
Вчера, 19:08
11
Игрок ЦСКА обвинил судей в поражении от «Спартака»
Вчера, 19:00
22
ВидеоОбзор матча «Спартак» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 