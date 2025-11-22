Умяров поблагодарил уволенного из «Спартака» Станковича

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал отставку главного тренера Деяна Станковича.

«Прощание со Станковичем? Я написал ему сообщение, поблагодарил за работу. В ответ он прислал голосовое сообщение. На новый уровень я вышел при Станковиче. За это должен быть благодарен ему.

Что у него не получилось? Тяжело сказать. Много факторов. Я думаю, та атмосфера, которая была в течение полутора-двух месяцев, в любом случае давила и на него, и на команду. Вся пресса, можно так сказать, обсуждала это. И те вопросы, которые нам задавались и тренерскому штабу, в любом случае – это чувствуется и отражается на команде», – сказал Умяров.