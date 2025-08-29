«Спартак» показал достижения Умярова в сезоне – его не вызвали в сборную России

В «Спартаке» отреагировали на отсутствие полузащитника Наиля Умярова в итоговом составе сборной России на сентябрьские матчи.

Клубная пресс-служба москвичей привела статистику 25-летнего футболиста в этом сезоне.

«Лучший по количеству минут на поле (600).

Лучший полузащитник по количеству удачных ТТД (459).

Лучший полузащитник по количеству точных передач (340).

Лучший полузащитник по возвратам мяча (115).

Лучший игрок «Спартака» по пробегу (69 км).

Счастливы иметь такого игрока в команде», – говорится в публикации.