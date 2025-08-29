Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» показал достижения Умярова в сезоне – его не вызвали в сборную России

«Спартак» показал достижения Умярова в сезоне – его не вызвали в сборную России

Сегодня, 15:50
1

В «Спартаке» отреагировали на отсутствие полузащитника Наиля Умярова в итоговом составе сборной России на сентябрьские матчи.

Клубная пресс-служба москвичей привела статистику 25-летнего футболиста в этом сезоне.

«Лучший по количеству минут на поле (600).

Лучший полузащитник по количеству удачных ТТД (459).

Лучший полузащитник по количеству точных передач (340).

Лучший полузащитник по возвратам мяча (115).

Лучший игрок «Спартака» по пробегу (69 км).

Счастливы иметь такого игрока в команде», – говорится в публикации.

Еще по теме:
Карпин прокомментировал вызов Самошникова в сборную России и отсутствие Умярова в заявке 3
«Это очень плохо»: Умяров – о старте «Спартака» 1
Титов назвал игрока «Спартака», который прогрессирует при Станковиче 23
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Спартак Россия Умяров Наиль
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1756473247
...с такими данными - это, как минимум, Милан или Интер, а может и Барса, так о какой сборной России может идти речь, да ещё и карпинской?) Вы бы, писарчуки спартаковские, пацана нам не сглазили перед Сочами...
Ответить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: кто выигрывал чемпионаты в прошлом сезоне?
7
«Ростов» уволит главного тренера: подробности
17:00
Журналист – о переходе защитника «Утрехта» в «Спартак»: «Ноль шансов»
16:42
«Зенит» ответил на предложение «Аль-Иттихада» по трансферу Педро
16:29
Тренер «ПСЖ» Энрике отреагировал на итоги жеребьевки ЛЧ: «Поражения и потеря очков станут нормой»
16:16
У Моуринью есть четыре варианта в АПЛ
15:30
2
«Спартак» нашел еще одного кандидата на замену Станковичу
15:15
8
Карпин прокомментировал вызов Самошникова в сборную России и отсутствие Умярова в заявке
15:00
3
В «Зените» объяснили расторжение контракта со Зделаром
14:46
2
ФотоИтоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы-2025/26
14:35
Все новости
Все новости
Алексей Миранчук может не сыграть с Иорданией: известна причина
16:00
«Спартак» показал достижения Умярова в сезоне – его не вызвали в сборную России
15:50
1
«Спартак» нашел еще одного кандидата на замену Станковичу
15:15
8
Карпин прокомментировал вызов Самошникова в сборную России и отсутствие Умярова в заявке
15:00
3
В «Зените» объяснили расторжение контракта со Зделаром
14:46
2
ЦСКА предложил 6 миллионов за португальского опорника
14:21
3
Итоговый состав сборной России на матчи в сентябре
14:07
14
Где смотреть матч «Ростов» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2025
13:59
Азамат Мусагалиев раскрыл, что ему пообещал Дзюба
13:57
3
Где смотреть матч «Спартак» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2025
13:56
Где смотреть матч «Зенит» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2025
13:53
Где смотреть матч «Оренбург» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2025
13:51
«Утрехт» отменил сделку со «Спартаком» по моральным соображениям
13:45
19
Смородская ответила на слова экс-игрока «Локо»: «Я его не уважаю»
13:20
3
Зобнин – о новичках «Спартака»: «Никаких Куэст и Коков на тренировках не было»
13:15
1
ФотоНазначены судьи на матчи 7-го тура РПЛ
13:10
2
Фото«Зенит» объявил об уходе игрока, которого купил полгода назад
12:39
17
Тимощук оценил старт сезона для «Зенита»
12:16
1
Бубнов спрогнозировал, сколько голов забьет «Зенит» в ворота «Пари НН»
11:31
2
Радимов – о громких словах Дзюбы: «Можем закупаться попкорном»
11:23
12
Потенциальный новичок «Спартака» попрощался с фанатами своей нынешней команды
10:59
10
«Так мог поступить только мелочный человек»: экс-игрок «Локо» Фернандеш – о Смородской
10:28
4
В «Зените» высказались о возвращении Кузяева
09:51
9
Семак рассказал об атмосфере внутри «Зенита»
09:37
4
Главный тренер «Акрона»: «Я боюсь за Дзюбу»
09:00
3
ФотоБатраков получил «Стальной рельс»
08:50
5
Бубнов прокомментировал уход Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»
08:36
1
Семин двумя словами описал результаты «Ростова»
00:12
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 