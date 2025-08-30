Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Пари НН»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал исход матча 7-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:0).

– В целом хорошая и сбалансированная игра, и в обороне сыграли надежно. «Пари НН» отличается контрпрессингом и быстрыми атаками, в каждом матче создают хорошие моменты. Мы в атаке создали достаточное количество моментов и заслуженно победили. Такая трудовая, хорошая победа.

– Нино вы заменили где‑то в районе 80‑й минуты, потому что он не готов на весь матч или были какие‑то повреждения?

– Он почувствовал, что мышца налилась, спазмировалась. И он попросил замену.