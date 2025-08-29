Тренер «ПСЖ» Энрике отреагировал на итоги жеребьевки ЛЧ: «Поражения и потеря очков станут нормой»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о жеребьевке общего этапа Лиги чемпионов для своей команды.

Соперники парижан – «Бавария», «Барселона», «Аталанта», «Байер», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Ньюкасл», «Атлетик».

Общий этап ЛЧ продлится с 16 сентября 2025 года по 28 января 2026 года.

Напрямую в 1/8 финала выходят команды, занявшие 8 первых мест в таблице общего этапа.

Команды с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи. Остальные вылетают из еврокубков.

«Жеребьевка получилась такой же, как и в прошлом сезоне. Если через год мы снова получим таких соперников, то предположим, что кнопка компьютера не работает (смеется).

Этот новый формат интересен некоторым командам, но у всех 36 участников разный календарь. И это играет огромную роль в их надеждах попасть в топ-8.

С нашим расписанием все будет как в прошлом сезоне: поражения и потеря очков станут нормой», – заявил Энрике.