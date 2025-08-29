Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «ПСЖ» Энрике отреагировал на итоги жеребьевки ЛЧ: «Поражения и потеря очков станут нормой»

Тренер «ПСЖ» Энрике отреагировал на итоги жеребьевки ЛЧ: «Поражения и потеря очков станут нормой»

Сегодня, 16:16

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о жеребьевке общего этапа Лиги чемпионов для своей команды.

«Жеребьевка получилась такой же, как и в прошлом сезоне. Если через год мы снова получим таких соперников, то предположим, что кнопка компьютера не работает (смеется).

Этот новый формат интересен некоторым командам, но у всех 36 участников разный календарь. И это играет огромную роль в их надеждах попасть в топ-8.

С нашим расписанием все будет как в прошлом сезоне: поражения и потеря очков станут нормой», – заявил Энрике.

Еще по теме:
Анчелотти прокомментировал ситуацию с вратарями в «ПСЖ» 1
Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о смене основного вратаря
Тренер «ПСЖ» Энрике сделал заявление об отношениях Сафонова и Забарного 7
Источник: L’Equipe
Лига чемпионов ПСЖ Энрике Луис
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: кто выигрывал чемпионаты в прошлом сезоне?
7
«Ростов» уволит главного тренера: подробности
17:00
Журналист – о переходе защитника «Утрехта» в «Спартак»: «Ноль шансов»
16:42
«Зенит» ответил на предложение «Аль-Иттихада» по трансферу Педро
16:29
Тренер «ПСЖ» Энрике отреагировал на итоги жеребьевки ЛЧ: «Поражения и потеря очков станут нормой»
16:16
У Моуринью есть четыре варианта в АПЛ
15:30
2
«Спартак» нашел еще одного кандидата на замену Станковичу
15:15
8
Карпин прокомментировал вызов Самошникова в сборную России и отсутствие Умярова в заявке
15:00
3
В «Зените» объяснили расторжение контракта со Зделаром
14:46
2
ФотоИтоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы-2025/26
14:35
Все новости
Все новости
«Обалдеть»: Мостовой оценил соперников «Кайрата» в Лиге чемпионов
10:17
2
Реакция Винисиуса на жеребьевку Лиги чемпионов – «Реалу» попался «Кайрат»
09:28
3
«Кайрат» обновит рекорд Лиги чемпионов
Вчера, 23:35
1
Тренер «Кайрата» отреагировал на итоги жеребьевки ЛЧ
Вчера, 22:10
4
ВидеоРеакция игроков «Кайрата» на матч с «Реалом» в Лиге чемпионов
Вчера, 21:15
16
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2025/26
Вчера, 20:10
10
Тренер «Кайрата» – о выходе в общий этап ЛЧ: «Поддержка из России была мощная»
Вчера, 17:17
8
В УЕФА приняли неожиданное решение по финалам Лиги чемпионов
Вчера, 14:28
6
Рейтинг фаворитов Лиги чемпионов по версии Goal
Вчера, 13:38
3
Российский игрок «Кайрата»: «Рахимов мне говорил, что я не футболист»
Вчера, 10:12
7
Мостовой – о «Пафосе» в Лиге чемпионов: «Были бы в составе киприоты, когда-нибудь они бы вышли? Да никогда!»
Вчера, 09:33
3
Сформированы корзины для жеребьевки общего этапа ЛЧ-2025/26
Вчера, 01:11
1
Стали известны все участники общего этапа Лиги чемпионов-2025/26
27 августа
17
Тренер «ГазМяса» предложил свои услуги «Кайрату»
27 августа
2
Азербайджанский «Карабах» вышел в основной этап Лиги чемпионов
27 августа
5
Реакция Канчельскиса на выход «Кайрата» в Лигу чемпионов
27 августа
2
ВидеоВ Казахстане прервали свадебное торжество, чтобы посмотреть серию пенальти «Кайрата»
27 августа
5
ФотоНовый мяч для Лиги чемпионов
27 августа
1
Тренер «Кайрата» до выхода в основу ЛЧ работал продавцом обуви
27 августа
6
ФотоТикнизян расплакался после вылета «Црвены Звезды» из Лиги чемпионов
27 августа
21
«Кайрат» – после выхода в основу ЛЧ: «Едем за «Реалом»!»
27 августа
ВидеоАлматы не спали и гуляли после выхода «Кайрата» в основу Лиги чемпионов
27 августа
1
ВидеоТренер «Кайрата» – после выхода в основу ЛЧ: «Заварили мы кашу, ребят»
27 августа
Известна сумма, которую уже заработал «Кайрат» за выход в основной этап ЛЧ
27 августа
2
Заполярный клуб с российским вратарем вышел в основной этап Лиги чемпионов
27 августа
4
Клуб с российским владельцем и экс-тренером «Спартака» вышел в основной этап Лиги чемпионов
26 августа
3
Лига чемпионов. «Кайрат» в серии пенальти выбил «Селтик» и вышел в основной этап
26 августа
12
Акинфеев рассказал о переживаниях из-за антирекордной серии в ЛЧ
20 августа
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 