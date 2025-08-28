Галактионов оценил уход Самошникова в «Спартак»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал трансфер флангового защитника Ильи Самошникова в «Спартак».

– Уход Ильи Самошникова неожиданный для вас? Ослабит команду?

– Не бывает незаменимых игроков. У нас с ним были беседы на разные темы. Я заявлял, что мы рассчитывали на наше сотрудничество, что оно продолжится. Но говорить про игрока другого клуба уже нецелесообразно/