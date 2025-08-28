Галактионов оценил уход Самошникова в «Спартак»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал трансфер флангового защитника Ильи Самошникова в «Спартак».
– Уход Ильи Самошникова неожиданный для вас? Ослабит команду?
– Не бывает незаменимых игроков. У нас с ним были беседы на разные темы. Я заявлял, что мы рассчитывали на наше сотрудничество, что оно продолжится. Но говорить про игрока другого клуба уже нецелесообразно/
- 27-летний Самошников способен сыграть на обоих флангах обороны.
- «Спартак» заплатил за него «Локомотиву» 350 миллионов рублей + бонусы.
- Срок контракта с новичком – «3+1», зарплата – 1,4 миллиона евро в год.
- Илья забил в дебютном матче за спартаковцев.
Источник: «Матч ТВ»