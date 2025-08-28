Введите ваш ник на сайте
Галактионов оценил уход Самошникова в «Спартак»

Вчера, 23:47
1

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал трансфер флангового защитника Ильи Самошникова в «Спартак».

– Уход Ильи Самошникова неожиданный для вас? Ослабит команду?

– Не бывает незаменимых игроков. У нас с ним были беседы на разные темы. Я заявлял, что мы рассчитывали на наше сотрудничество, что оно продолжится. Но говорить про игрока другого клуба уже нецелесообразно/

  • 27-летний Самошников способен сыграть на обоих флангах обороны.
  • «Спартак» заплатил за него «Локомотиву» 350 миллионов рублей + бонусы.
  • Срок контракта с новичком – «3+1», зарплата – 1,4 миллиона евро в год.
  • Илья забил в дебютном матче за спартаковцев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Самошников Илья Галактионов Михаил
Комментарии (1)
alefreddy
1756414768
и это правильно товарищи
Ответить
