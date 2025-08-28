«Локомотив» объявил о переходе Пруцева

Полузащитник Данил Пруцев перешел из «Спартака» в «Локомотив» на правах аренды до конца сезона-2025/26.

«Пруцев – техничный футболист, способный закрыть сразу несколько позиций в центре поля. Также Данил – игрок национальной сборной России, за которую сыграл 7 матчей и отличился дважды. Футболист будет выступать за наш клуб под номером 25.

Добро пожаловать в красно-зелeную семью, Данил!» – говорится в сообщении «Локомотива».