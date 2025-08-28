Экс-судья ФИФА оценил проблему легковесных пенальти в РПЛ, поднятую Аршавиным

Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин оценил высказывания заместителя председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрея Аршавина.

Ранее тот обратился к руководителю Департамента судейства РФС Милораду Мажичу из-за назначений 11-метровых в играх РПЛ и FONBET Кубка России.

«Андрей – глубокий аналитик, он много смотрит футбол. Конечно, может сравнить. В предыдущем туре, который был в выходные, мне кажется, действительно было несколько легковесных пенальти, как мы их называем. И, конечно же, хочется, как Мажич сам говорил, чтобы пенальти был очевиден и понятен. Поэтому, наверное, Андрей обратился [к Мажичу].

Я бы не стал говорить, что у нас прямо большая проблема именно с легковесными пенальти. Но предыдущий тур дает такой повод для размышлений, потому что не все понимают несколько пенальти, которые были назначены», – сказал Лапочкин.