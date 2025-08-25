Селюк отреагировал на резонансное обращение Дзюбы к руководству «Акрона»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слова Артема Дзюбы о слабом составе «Акрона».

Команда занимает 12-е место в РПЛ с 6 очками после 6 матчей.

«Акрон» в это трансферное окно выкупил права на защитника Роберто Фернандеса. Также команду пополнили хавбеки Хетаг Хосонов, Константин Марадишвили и Никита Базилевский, а также голкипер Виталий Гудиев.

«Дзюба – это специальный футболист, который может говорить всe что угодно. Дзюба –рекордсмен во всех направлениях, он может говорить. Ибрагимович тоже в своe время много говорил, Роналду в «Аль-Насре» заявляет, что нужно укрепление.

Артeм говорит объективно: «Акрону» действительно нужно усиление. Могу поспорить, что «Акрон» не повторит результат прошлого сезона в этом году. Дзюба часто говорит правильные вещи.

Мне Дзюба импонирует, единственный момент – когда они со Слуцким были. Сейчас Слуцкий в Китае, и у Дзюбы всe нормально. Он как лидер и как человек, который понимает, может быть, даже больше, чем некоторые спортивные директора, доносит мысль, что для того, чтобы закрепить успех, нужны футболисты.

В прошлом году «Акрон» зашeл в РПЛ, на него не особо обращали внимание – они стрельнули. В этом году будет сложнее. Как я и сказал, не думаю, что они смогут повторить девятое место прошлого сезона.

Дзюба не хочет быть в команде, которая будет бороться за выживание или играть в стыковых матчах. Другое дело, что в помощь Дзюбе работает не спортивный директор «Акрона», а тренеры Шпилевский и Морено. Их работа показывает, что Артeм может спать спокойно, пока они руководят своими командами.

У «Акрона» впереди сложные матчи: «Балтика», «Краснодар», «Рубин», «Ахмат», «Зенит». Команда через три-четыре тура будет в зоне стыков или вылета.

Только в 12-м туре у «Акрона» будет шанс в матче с «Пари НН» – игра за шесть очков. Из этих пяти туров, если очка три увезут – уже неплохо.

Артeм не зря всe это говорит: он бьeт в колокола, призывает решать задачи, иначе команда свалится. Для Дзюбы и его имиджа ничего хорошего – быть в команде, которая вылетит из РПЛ», – сказал Селюк.