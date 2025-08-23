Реакция Альбы на спасение «Ростова» в матче с «Локо»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался по итогам матче 6-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:3).
- «Ростов» уступал в 2 мяча.
- У ростовчан на 90+8 минуте забил Роналдо.
- «Локомотив» сохранил лидерство в РПЛ.
«Одно очко на выезде – хорошо, наверное. Но по тому, что мы увидели на поле, одно очко – это мало. В первом тайме сыграли плохо. Так играть нельзя. Пришлось поговорить с командой в перерыве.
Я увидел много позитивного в нашей игре. Надо все проанализировать и прибавлять еще», – сказал Альба.
Источник: «Матч ТВ»