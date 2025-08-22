«Увидим его не скоро»: арбитру матча «Оренбург» – «Ахмат» предрекли отстранение

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал удаление полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева в матче 5-го тура против «Оренбурга» (2:2).

В поле судил астраханец Владислав Целовальников.

Он сын бывшего лайнсмена РПЛ Олега Целовальникова.

«Ахмат» заканчивал встречу вдевятером.

«Это ошибка. Здесь надо понимать по-судейски: это вторая красная у одной команды. Она должна быть железной, чтобы деваться было некуда. Здесь такого не было. И нет рекомендаций по таким моментам, как в своe время был у Роши и Ерохина. Конечно, это жeлтая. Нет никакой агрессии, удара в горло. Ну прихватил, и то после провокации. Судья в хорошей позиции, всe видит и показывает красную за захват горла.

Я думаю, что мы не скоро увидим этого арбитра. Потому что так нельзя. Надо понимать и чувствовать. Первая красная была правильная, пускай и через ВАР, а вторая… Если бы Садулаев ударил соперника, вопросов бы не было. Но за такое удалять нельзя. Арбитр должен постоянно думать, что он делает. Это провал Целовальникова», – сказал Федотов.