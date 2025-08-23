Григорян прокомментировал чудо «Ахмата» в Оренбурге

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян оценил волевую ничью «Ахмата» против «Оренбурга» (2:2).

«Оренбург» после 1-го тайма вел 2:0.

«Ахмат» спасся в меньшинстве.

Грозненцы идут на 7-м месте.

«Разве можно упрекнуть «Оренбург» в отсутствии характера, глядя на предыдущие матчи чемпионата? По‑моему, нельзя. Надо просто отметить очень качественную игру «Ахмата» в меньшинстве. Этот матч будет очень полезен для грозненцев, потому что они осознали свои возможности как команды.

«Ахмат» провел очень качественный матч, вот что надо отметить. Даже первый тайм нельзя назвать плохим, потому что они почти все время отыграли в меньшинстве и не совершили позиционных ошибок в моментах с пропущенными голами. В голевых эпизодах оренбуржцы очень хорошо сыграли», – сказал Григорян.