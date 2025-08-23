В «Ахмате» жестко высказались об арбитрах в матче с «Оренбургом»: «Эту компанию надо отстранить»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о судействе в матче 6-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:2).

«Оренбург» вел в 2 гола.

«Ахмат» заканчивал матч вдевятером.

В поле судил астраханец Владислав Целовальников.

– Не понравилось, что творил судья. Считаю, что удаления близко не было. Куда смотрел ВАР? Зачем нам такой ВАР? Что это было? За что показали красную карточку Садулаеву? Непонятно. Считаю, что эту компанию надо отстранить, они не имеют право судить, про крайне мере в ближайших турах.

– Как вы оцениваете судейство вообще в этом сезоне РПЛ?

– Мы говорим про компетенцию, уровень мастерства. Если люди не соответствуют, наверное, такое происходит и с футболистами, и с судьями. Столько народу мне позвонили, коллег. Все в шоке от такой красной карточки [Садулаеву].

Будем обращаться и требовать, чтобы судьям дали экспертную оценку. Так не должно быть. Команда – молодцы, соперников тоже с ничьей. А награду лучшего на поле, наверное, надо было отдавать не Исмаэлю, а судье и ВАР, чтобы они его между собой поделили.