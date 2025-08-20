Введите ваш ник на сайте
«Арсенал» вернет собственного воспитанника за 78,5 миллиона

20 августа, 23:39

«Арсенал» согласовал трансфер вингера «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе.

Ожидается, что 27-летний футболист сменит команду за 68 миллионов фунтов (78,5 млн евро).

«Арсенал» выиграл борьбу за игрока у «Тоттенхэма».

  • Рыночная стоимость Эзе – 55 миллионов евро.
  • В прошлом сезоне он провел за «Пэлас» 43 матча, забил 14 голов и сделал 11 ассистов.
  • В активе игрока 1 забитый мяч в 12 встречах за сборную Англии.
  • Эзе занимался в академии «Арсенала» до отчисления в 13-летнем возрасте.

Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Арсенал Эзе Эберечи
Главные новости
Сперцяна в «Саутгемптоне» не будет, предложение по Венделу, куда готов уйти Родриго из «Реала» и другие новости
01:23
«Зенит» получил официальное предложение по Венделу
01:00
5
Легионер махачкалинского «Динамо» заинтересовал 3 клуба из топ-5 лиг Европы
00:36
1
Губерниев прокомментировал отношения Сафонова и Забарного в «ПСЖ»
00:24
4
Ямаль встречается со 145-сантиметровой девушкой
Вчера, 23:35
5
Кисляк сделал выбор между ЦСКА и «Галатасараем»
Вчера, 23:23
10
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности
Вчера, 23:11
1
Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»
Вчера, 22:55
4
Пиняев отреагировал на проблемы Глушенкова в «Зените»
Вчера, 22:44
2
«Спартак» не изменил решение по замене Угальде
Вчера, 22:22
3
ФотоПолузащитник «Ювентуса» перешел в клуб АПЛ
00:48
Фанаты «Ньюкасла» – Исаку: «Крыса и жадный ублюдок»
Вчера, 19:40
1
Клубы АПЛ побили рекорд лиги по тратам в одно трансферное окно
Вчера, 16:38
1
ФотоВингер «Милана» перешел в клуб АПЛ
Вчера, 14:35
«Арсенал» вернет собственного воспитанника за 78,5 миллиона
20 августа
«Арсенал» рассматривает четыре варианта усиления атаки
20 августа
«Ньюкасл» ответил на демарш Исака
20 августа
Исак обвинил «Ньюкасл» в нарушении обещаний: «Когда доверие потеряно, отношения не могут продолжаться»
20 августа
2
Фото«Ливерпуль» продал вингера в 33 раза дороже, чем купил
18 августа
«Манчестер Сити» не купит Родриго у «Реала»: подробности
18 августа
Фото«Ньюкасл» приобрел хавбека за 39+4 миллиона фунтов
17 августа
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Арсеналу»
17 августа
5
АПЛ. «Челси» начал сезон ничьей с «Кристал Пэлас»
17 августа
Экс-зенитовец Изидор впервые забил в АПЛ
17 августа
1
АПЛ. «Манчестер Сити» начал сезон с разгрома «Вулверхэмптона» (4:0)
16 августа
Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»: во сколько прямая трансляция: 17 августа 2025
16 августа
ФотоСалах расплакался после матча с «Борнмутом»
16 августа
Салах вошел в топ-4 лучших бомбардиров в истории АПЛ
16 августа
1
Салах установил рекорд АПЛ
16 августа
1
АПЛ. «Ливерпуль» вырвал победу над «Борнмутом» (4:2) в матче-открытии нового сезона
15 августа
4
ФотоБолельщики «Ливерпуля» красиво почтили память погибшего Жоты
15 августа
Фото«Ливерпуль» купил защитника за 35 миллионов
15 августа
Каземиро назвал футболиста, заслужившего «Золотой мяч»-2025
14 августа
«Манчестер Сити» отклонил 70-миллионное предложение по Савиньо
14 августа
«Манчестер Юнайтед» может потратить 120 миллионов на камерунского опорника
14 августа
1
Раскрыта зарплата Доннаруммы в «Манчестер Сити»
14 августа
5
Зинченко назвал прошлый сезон худшим в своей карьере
14 августа
«Ливерпуль» согласовал трансфер итальянского защитника
14 августа
  • Читайте нас: 