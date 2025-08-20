«Арсенал» вернет собственного воспитанника за 78,5 миллиона

«Арсенал» согласовал трансфер вингера «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе.

Ожидается, что 27-летний футболист сменит команду за 68 миллионов фунтов (78,5 млн евро).

«Арсенал» выиграл борьбу за игрока у «Тоттенхэма».