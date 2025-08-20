«Арсенал» вернет собственного воспитанника за 78,5 миллиона

«Арсенал» согласовал трансфер вингера «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе.
Ожидается, что 27-летний футболист сменит команду за 68 миллионов фунтов (78,5 млн евро).
«Арсенал» выиграл борьбу за игрока у «Тоттенхэма».
- Рыночная стоимость Эзе – 55 миллионов евро.
- В прошлом сезоне он провел за «Пэлас» 43 матча, забил 14 голов и сделал 11 ассистов.
- В активе игрока 1 забитый мяч в 12 встречах за сборную Англии.
- Эзе занимался в академии «Арсенала» до отчисления в 13-летнем возрасте.
Источник: The Athletic