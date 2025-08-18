Введите ваш ник на сайте
  • Булыкин назвал условие, при котором к Карпину могут возникнуть неприятные вопросы в «Динамо»

Булыкин назвал условие, при котором к Карпину могут возникнуть неприятные вопросы в «Динамо»

Сегодня, 12:52

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о поражении команды от ЦСКА (1:3) в матче 5-го тур РПЛ.

«Армейцы здорово реализовали свои моменты, выиграв за счет желания и самоотдачи. Динамовцы провалили старт сезона. Были объективные причины в виде травм игроков и прихода нового главного тренера, у которого пока идет притирка с игроками.

Но вряд ли такой результат устроит руководство «Динамо», которое усилило команду качественными игроками и уже привыкло к борьбе за самые высокие места. Думаю, в случае неудач в ближайшей паре туров к Карпину могут возникнуть неприятные вопросы.

А ЦСКА вновь показал качественный футбол. Команда на хорошем ходу и вполне может претендовать на золото. Тем более ее конкуренты в виде «Зенита», «Спартака» и «Динамо» сейчас буксуют. И пока помимо армейцев только «Локомотив» и «Краснодар» оправдывают те ожидания, которые на них возлагают как на наши ведущие клубы, – сказал Булыкин.

  • Голы у ЦСКА забили Матеус Алвес на 13-й минуте, Милан Гайич на 21-й и Матвей Кисляк на 42-й. У «Динамо» отличился Денис Макаров на 49-й минуте.
  • ЦСКА занимает в РПЛ 3-е место с 11 очками после 5 матчей, «Динамо» идет 12-м с 5 баллами.

Комментарии (0)
