Булыкин назвал условие, при котором к Карпину могут возникнуть неприятные вопросы в «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о поражении команды от ЦСКА (1:3) в матче 5-го тур РПЛ.

«Армейцы здорово реализовали свои моменты, выиграв за счет желания и самоотдачи. Динамовцы провалили старт сезона. Были объективные причины в виде травм игроков и прихода нового главного тренера, у которого пока идет притирка с игроками.

Но вряд ли такой результат устроит руководство «Динамо», которое усилило команду качественными игроками и уже привыкло к борьбе за самые высокие места. Думаю, в случае неудач в ближайшей паре туров к Карпину могут возникнуть неприятные вопросы.

А ЦСКА вновь показал качественный футбол. Команда на хорошем ходу и вполне может претендовать на золото. Тем более ее конкуренты в виде «Зенита», «Спартака» и «Динамо» сейчас буксуют. И пока помимо армейцев только «Локомотив» и «Краснодар» оправдывают те ожидания, которые на них возлагают как на наши ведущие клубы, – сказал Булыкин.