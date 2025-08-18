Введите ваш ник на сайте
  Морено – после 1:5 от «Краснодара»: «Позорное судейство, над нами просто смеялись»

Морено – после 1:5 от «Краснодара»: «Позорное судейство, над нами просто смеялись»

Сегодня, 00:02
2

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено дал комментарий после матча 5-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:5).

«Я всегда жду и надеюсь, что арбитр будет судить в обе стороны одинаково, но сегодня он судил только в одну сторону, поэтому сегодня было очень позорное судейство. Мы терпели в первом тайме, но во втором нас просто убили. Не было ни первой карточки, если вспоминать карточку Марсело, ни второй, не было и фола перед голом, когда нам забили со штрафного. Поэтому сложно было что‑то сделать во втором тайме. Сегодня было разное судейство и разный регламент, это очень огорчает. Когда мы зарабатывали фолы, судья не свистел, можно вспомнить момент с Саулем (Гуарирапой), и многие другие моменты.

Это просто неуважение по отношению к нашему клубу, по отношению к «Сочи». Очень сложно играть, когда судят в одну сторону, против команды, которая и так очень сильная. Конечно же, очень легко так судить в матче против предпоследней команды чемпионата. Я считаю, что над нами сегодня просто смеялись. Я не задавал эти вопросы по ходу матча, потому что меня бы тоже удалили. Если говорить, опять же, об удалении Марсело, то Литвинов был сзади, он мог подстраховать, не понимаю, почему там была показана вторая желтая карточка.

Вне зависимости от судейства, вне зависимости от других обстоятельств и других причин, мы все равно обязательно выберемся из этой ситуации. Мы начали этот матч хорошо, мы могли бы сыграть по‑другому, если бы были одинаковые условия. Мы будем бороться, надеюсь, что в следующих матчах мы сможем прибавить.

Мне хотелось бы, чтобы на ближайшей неделе кто‑нибудь позвонил из судейского комитета и объяснил бы мне, может быть я что‑то не понимаю, не до конца знаю все тонкости судейского регламента. Хотелось бы, чтобы мне объяснили, опять же, вспоминая эти карточки, и особенно, зная, что игрок имеет уже одну карточку, показывать вторую за такое нарушение.

Ребята также разочарованы и убиты, потому что не понимают, что еще нужно сделать, чтобы мы получали соответствующее отношение. Я не говорю, что, если бы не эти решения, мы бы обязательно сегодня выиграли. «Краснодар» – очень сильная команда, возможно, на данный момент лучшая в лиге. Но я только лишь прошу одинаковое отношение ко всем, потому что очень легко принимать такие решения, когда вы считаете, что играет маленький клуб, который только что поднялся из Первой лиги. Если будут одинаковые условия, будет легче бороться», – сказал Морено.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Сочи Краснодар Морено Роберт Буланов Евгений
СильныйМозг
1755464955
Да всем плевать. Это гастрономический оргазм. Я, сегодня один, с холодильником! :))))!!!!!!!!
Ответить
trener7
1755465158
Да какое судейство. Проиграли бы 2-0 и поехали Вротенбенгу жаловаться. Нет. Вам надо было забить. У БЫКОВ красный флаг и они начали вас уничтожать! Всё справедливо.
Ответить
