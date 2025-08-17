Орлов высказался о доверии Семаку в «Зените»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака после ничьей петербуржцев со «Спартаком» (2:2) в 5-м туре РПЛ.

«Повторю свою мысль. Сейчас в Санкт-Петербурге все футбольные люди задают один и тот же вопрос: почему «Зенит» так медленно разыгрывает мяч? Это общий рефрен. Тренеры, прислушайтесь! Делайте уже выводы. Почему у вас с начала сезона ничего не меняется?!

Если питерцы не обыграют дома махачкалинское «Динамо», встанет ли вопрос о доверии Семаку? Не знаю... Все покажет только предстоящий матч. Но, думаю, никто на прежние заслуги Сергея Богданыча уже смотреть не будет. Титулы, мне кажется, за него не сработают. Да и потом: в прошлом сезоне он вообще-то уже чемпионом не был. Посмотрим.

Просто, считаю, тренер должен брать ответственность на себя. Знаете, что меня удивило? «Динамо» в Кубке крупно проиграло «Краснодару», так? А почему извинялся гендиректор Пивоваров, а не Карпин, который сказал, что молодежь помогла им умереть?

Тренер должен брать удар на себя! При чем здесь молодежь?! Надеюсь, Семак не станет винить во всем своих подопечных», – сказал Орлов.