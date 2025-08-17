Введите ваш ник на сайте
Орлов высказался о доверии Семаку в «Зените»

Сегодня, 20:15
6

Комментатор Геннадий Орлов высказался о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака после ничьей петербуржцев со «Спартаком» (2:2) в 5-м туре РПЛ.

«Повторю свою мысль. Сейчас в Санкт-Петербурге все футбольные люди задают один и тот же вопрос: почему «Зенит» так медленно разыгрывает мяч? Это общий рефрен. Тренеры, прислушайтесь! Делайте уже выводы. Почему у вас с начала сезона ничего не меняется?!

Если питерцы не обыграют дома махачкалинское «Динамо», встанет ли вопрос о доверии Семаку? Не знаю... Все покажет только предстоящий матч. Но, думаю, никто на прежние заслуги Сергея Богданыча уже смотреть не будет. Титулы, мне кажется, за него не сработают. Да и потом: в прошлом сезоне он вообще-то уже чемпионом не был. Посмотрим.

Просто, считаю, тренер должен брать ответственность на себя. Знаете, что меня удивило? «Динамо» в Кубке крупно проиграло «Краснодару», так? А почему извинялся гендиректор Пивоваров, а не Карпин, который сказал, что молодежь помогла им умереть?

Тренер должен брать удар на себя! При чем здесь молодежь?! Надеюсь, Семак не станет винить во всем своих подопечных», – сказал Орлов.

  • «Зенит» занимает в РПЛ 9-е место с 6 очками после 5 туров.
  • В прошлом сезоне петербуржцы закончили чемпионат России на 2-м месте, а до этого побеждали в турнире 6 лет подряд.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Семак Сергей Орлов Геннадий
Skull_Boy
1755451362
Пусть остается, где из игроков сборной Бразилии он делает нереальных клоунов и олигофренов
Ответить
партизан84
1755451834
старый лис не в первый раз красиво играет в интервью: начинает с правильной критики своего тренера, но в финале переводит стрелки на другую команду. вроде все правильно сказал, но подсластил пилюлю чужим примером
Ответить
Garrincha58
1755451874
Ни разу не слышал от Семака, что это он и только он берёт вину за проигрыш того или иного матча, а тут 5 туров и уже потеряно 9 очков пропущено 7 голов и он говорит тут ошибся Мантуан там ошибся ещё кто то игроки типа в психологической яме может это он сам туда попал в эту яму и уже два года не может оттуда вылезти
Ответить
BuenosArgentina
1755452093
Главное что у него по моему авторитета нет в команде, ладно он эту ублюдочную бердыевакую схему продолжает пихать так их даже бегать заставить не может
Ответить
Garrincha58
1755452233
У него и наши деградируют постоянно Волков Горшков Глушенков теперь и вратарь Латышонок подсел а сколько раньше наших игроков после ухода из Зенита играют и неплохо играют свежий пример Круговой стал не угоден, а в ЦСКА сейчас один из ключевых игроков и играет на разных позициях, как можно было потерять такого игрока только за это этого тренеришку надо уволить из команды
Ответить
