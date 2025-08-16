Булыкин оценил вероятность отставки Карпина в случае поражения от ЦСКА

Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о работе главного тренера команды Валерия Карпина.

Карпин возглавил «Динамо» в июне.

Под его руководством команда провела 6 официальных матчей, в которых одержала 2 победы при 2 ничьих и 2 поражениях.

Ближайший соперник «Динамо» – ЦСКА.

«Несмотря на неудачный старт сезона, я не думаю, что в случае проигрыша Карпина уволят. Я думаю, у него еще есть небольшой запас, и в ближайшее время ему срочно нужно начать исправлять ситуацию и выигрывать.

Долго так продолжаться не может, но думаю, что кредит доверия еще не исчерпан», – сказал Булыкин.