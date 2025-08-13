Жена Сафонова – о враждебности семьи Забарного: «Очень переживаю за Матвея»

Марина Кондратюк, супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, отреагировала на резонансные высказывания жены Ильи Забарного.

Во вторник парижане объявили о трансфере украинского защитника из «Борнмута».

Ангелина Забарная в соцсетях оскорбляла россиян. Позднее она удалила свои скандальные публикации.

«Я очень переживаю за Матвея. Конечно, тяжело читать подобные вещи и рассуждать о данной ситуации.

Но я не могу ничего говорить, чтобы не провоцировать дальнейшую судьбу Матвея в команде. Я очень за него переживаю», – заявила Кондратюк.