Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жена Сафонова – о враждебности семьи Забарного: «Очень переживаю за Матвея»

Жена Сафонова – о враждебности семьи Забарного: «Очень переживаю за Матвея»

Вчера, 22:22
5

Марина Кондратюк, супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, отреагировала на резонансные высказывания жены Ильи Забарного.

  • Во вторник парижане объявили о трансфере украинского защитника из «Борнмута».
  • Ангелина Забарная в соцсетях оскорбляла россиян. Позднее она удалила свои скандальные публикации.

«Я очень переживаю за Матвея. Конечно, тяжело читать подобные вещи и рассуждать о данной ситуации.

Но я не могу ничего говорить, чтобы не провоцировать дальнейшую судьбу Матвея в команде. Я очень за него переживаю», – заявила Кондратюк.

Источник: «Mash на спорте»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Забарный Илья
56rtl@$
1755113530
За него переживает, или за свою парижскую жизнь которая может превратиться например в стамбульскую ?
Mirak92
1755113565
отвыкай от парижа)
Жена Сафонова – о враждебности семьи Забарного: «Очень переживаю за Матвея»

Вчера, 22:22

5
