Черчесов назвал причину кубкового поражения «Ахмата» от «Оренбурга»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подвел итоги проигранного матча с «Оренбургом».
- Команды встречались во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- «Ахмат» сравнял счет на 91-й минуте, но не удержал ничью, пропустив на 95-й – 1:2.
– Был кубковый сценарий, команды хотели выиграть. «Оренбургу» в какой‑то степени больше повезло. Разберем игру и будем готовиться к следующей встрече.
– Почему сбавили обороты во втором тайме?
– Мы не сбавили, это соперник добавил. Такое же может быть? Игра складывается из 90 минут, не может одна команда постоянно доминировать.
В перерыве сделали две замены – это, может быть, повлияло, пока ребята входили в игру. Доволен, как они вышли, перевернули игру.
Непросто было, тем более синтетическое поле. Нам есть что обсудить, разобрать. Будем друг друга изучать и какие‑то нюансы поправлять.
Источник: «Матч ТВ»