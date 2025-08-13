Черчесов назвал причину кубкового поражения «Ахмата» от «Оренбурга»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подвел итоги проигранного матча с «Оренбургом».

Команды встречались во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Ахмат» сравнял счет на 91-й минуте, но не удержал ничью, пропустив на 95-й – 1:2.

– Был кубковый сценарий, команды хотели выиграть. «Оренбургу» в какой‑то степени больше повезло. Разберем игру и будем готовиться к следующей встрече.

– Почему сбавили обороты во втором тайме?

– Мы не сбавили, это соперник добавил. Такое же может быть? Игра складывается из 90 минут, не может одна команда постоянно доминировать.

В перерыве сделали две замены – это, может быть, повлияло, пока ребята входили в игру. Доволен, как они вышли, перевернули игру.

Непросто было, тем более синтетическое поле. Нам есть что обсудить, разобрать. Будем друг друга изучать и какие‑то нюансы поправлять.