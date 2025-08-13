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  • Черчесов назвал причину кубкового поражения «Ахмата» от «Оренбурга»

Черчесов назвал причину кубкового поражения «Ахмата» от «Оренбурга»

13 августа 2025, 19:30
1

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подвел итоги проигранного матча с «Оренбургом».

  • Команды встречались во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • «Ахмат» сравнял счет на 91-й минуте, но не удержал ничью, пропустив на 95-й – 1:2.

– Был кубковый сценарий, команды хотели выиграть. «Оренбургу» в какой‑то степени больше повезло. Разберем игру и будем готовиться к следующей встрече.

– Почему сбавили обороты во втором тайме?

– Мы не сбавили, это соперник добавил. Такое же может быть? Игра складывается из 90 минут, не может одна команда постоянно доминировать.

В перерыве сделали две замены – это, может быть, повлияло, пока ребята входили в игру. Доволен, как они вышли, перевернули игру.

Непросто было, тем более синтетическое поле. Нам есть что обсудить, разобрать. Будем друг друга изучать и какие‑то нюансы поправлять.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Ахмат Оренбург Черчесов Станислав
Комментарии (1)
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Plyash
1755122741
"Это не мы сбавили , это соперник добавил ." Выкрутился опытный словоблуд , за словом в карман не полез . Спасибо , Оренбург .
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