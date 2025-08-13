Кубок России. «Ахмат» впервые проиграл при Черчесове, пропустив на 95-й минуте от «Оренбурга» (1:2)

«Ахмат» потерпел поражение от «Оренбурга» во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Грозненцы пропустили на 56-й минуте, сумели отыграться на 91-й минуте, но все-таки не удержали ничью.
Они впервые проиграли после возвращения Станислава Черчесова на пост главного тренера.
«Оренбург» сравнялся с «Рубином» в кубковой группе A – у обеих команд по 3 очка. У «Ахмата» 0 баллов после 2 туров. Лидирует «Зенит», идущий без потерь.
Россия. Кубок. Группа A. 2 тур
Оренбург - Ахмат - 2:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - С. Поройков, 56; 1:1 - М. Келиано, 90+1; 2:1 - В. Камилов, 90+5.
Источник: «Бомбардир»