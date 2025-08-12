Бывший тренер «Зенита» назвал говном игру команды

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал инициативу о введении потолка зарплат в РПЛ, а также оценил игру петербружцев.

«Потолок зарплат – плохая идея. Это просто плохо. Невозможно, чтобы для всех игроков был потолок. Руководству клубов это точно мешать не будет, а между игроками это будет сказываться. Никто не будет играть при потолке, никто не захочет приезжать.

Разве это поможет уравнять зарплаты среди россиян? Ведь самые большие деньги получают иностранцы. Не понимаю, зачем приглашать тогда столько легионеров? Не понимаю, почему у «Зенита» все южноамериканцы, еще и игра говно. Надо наоборот ставить молодых ребят из академии – всегда об этом говорю.

У молодых не будет больших зарплат. Так что мне вообще не нравятся никакие потолки», – сказал Петржела.