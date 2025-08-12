Введите ваш ник на сайте
Бывший тренер «Зенита» назвал говном игру команды

Сегодня, 13:05
12

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал инициативу о введении потолка зарплат в РПЛ, а также оценил игру петербружцев.

«Потолок зарплат – плохая идея. Это просто плохо. Невозможно, чтобы для всех игроков был потолок. Руководству клубов это точно мешать не будет, а между игроками это будет сказываться. Никто не будет играть при потолке, никто не захочет приезжать.

Разве это поможет уравнять зарплаты среди россиян? Ведь самые большие деньги получают иностранцы. Не понимаю, зачем приглашать тогда столько легионеров? Не понимаю, почему у «Зенита» все южноамериканцы, еще и игра говно. Надо наоборот ставить молодых ребят из академии – всегда об этом говорю.

У молодых не будет больших зарплат. Так что мне вообще не нравятся никакие потолки», – сказал Петржела.

  • «Зенит» занимает в РПЛ 8-е место с 5 очками после 4 туров.
  • Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что потолок зарплат по примеру КХЛ может быть ориентиром для российского футбола.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Петржела Властимил
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Taps
1754993287
Ориентир Зенита - Локо. Всех латиносов - на пляж !
Ответить
Garrincha58
1754993486
это в точку
Ответить
Дубина
1754993514
Вся команда ,овно!!! ЗПРФ....
Ответить
Persona_non_Grata
1754993926
Какая команда, такая и игра !)... Тут уж "как корабль назови -..." , а ЗПРФ не зря назвали !!!...
Ответить
СильныйМозг
1754995919
Игра появится, когда в команде ведут потолок Семаков.
Ответить
Mirak92
1754998440
Меня прошлый раз за это слово в бан кинули. А редактуре с воспалённым мозгом значит все дозволено ?
Ответить
andrei-sarap-yandex
1755000031
УБРАТЬ СЕМАКА И ЛИМИТ.....В ЕВРОПЕ СТАРАЮТСЯ БОЛЬШЕ В АТАКУ И ЗАБИТЬ А В РПЛ система БЕРДЫЕВА И ГАДЖИЕВА больше в обороне и не пропускать ...БЕЙ-БЕГИ авось забьём....никудышние академии и тренера...никакой тактики....
Ответить
BRO_football
1755001192
А нам и не нужны легионеры. Пусть в футбол играют те, кто действительно хочет играть и становится лучше, а не те, кто за деньгами приехал. А если хочется денег заработать, то добро пожаловать в Европу. Там потолка зарплат нет. Легионеров можно взять несколько под еврокубки. А раз еврокубков нет, то и смысла нет платить столько денег.
Ответить
