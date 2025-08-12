Радимов сравнил поведение Станковича и Абаскаля

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Он сравнил серба с бывшим главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

«У меня сложилось мнение, что Станкович как Абаскаль начал действовать. Помните, Гильермо нарывался – мне бог с составом подсказал, еще что-то. Над журналистами издевался...

Вот, мне кажется, сейчас происходит то же самое со Станковичем. Поразительно, как он на флеш-интервью после игры сказал, что победила команда, которая больше хотела. Если это не погрешности перевода, то это все – занавес. Он точно не управляет командой.

В профессиональном футболе ты должен доносить до игроков, и либо ты не доносишь, либо игроки тебя не слушают, но это непорядок. И мы это видим, да? Тогда получается, что Станкович хочет свалить как можно быстрее.

И я бы был уверен в этом, если бы не видел, что в прошлом году «Спартак» при Станковиче осенью всех поразил. Но вот эти покупки непонятные, которых не может он организовать, не понимает какую схему играть, что вообще делать...», – сказал Радимов.