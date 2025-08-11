Барко описал Жедсона тремя словами

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко поделился впечатлениями от нового партнера Жедсона Фернандеша.
«Жедсон Фернандеш – очень хороший игрок. Он провeл хороший матч против «Локомотива» (2:4). Я старался помогать ему. С ним комфортно на поле», – сказал Барко.
- «Бешикташ» сообщал, что сумма трансфера 26-летнего Жедсона Фернандеша в «Спартак» составила 20 779 220 евро плюс еще 7 272 729 евро могут быть выплачены в качестве бонусов.
- Это самый дорогой трансфер на вход в истории «Спартака».
- Португалец подписал с российским клубом контракт до 2029 года.
Источник: «Чемпионат»