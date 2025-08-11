Барко описал Жедсона тремя словами

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко поделился впечатлениями от нового партнера Жедсона Фернандеша.

«Жедсон Фернандеш – очень хороший игрок. Он провeл хороший матч против «Локомотива» (2:4). Я старался помогать ему. С ним комфортно на поле», – сказал Барко.