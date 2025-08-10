Ташуев возмутился, что его не зовут в «Спартак», и назвал Станковича «всякой шушерой»

Тренер Сергей Ташуев не против возглавить «Спартак».

«Любой иностранный тренер в России получает больше доверия, чем российский специалист. Почему так? Я этого не понимаю! Они ведь не патриоты наших клубов. Та же ситуация с Николичем – отличный пример. Я в РПЛ работал с клубами, у которых низкий бюджет – «Факел», «Ахмат», «Кубань», «Нальчик». Сыграл со «Спартаком» семь матчей: четыре победы, три ничьи, одно поражение, а разница мячей – 11:3.

Я не понимаю, почему меня в «Спартак» не зовут. Я же вас всегда обыгрываю с любой командой. Но мы упираемся в тупик и зовем иностранцев. Ребят, так нельзя, мы должны себя уважать. А мы еще контракты продлеваем им и поднимаем компенсацию… Поэтому эти тренеры, конкретно Деян, начинает наглеть: «Я же Станкович!» Шушера всякая бегает… У нас великолепная советская тренерская школа, наши ученые дали развитие во все направления. А мы, как неучи, сидим без работы. Я этих иностранцев легко обыграю с «Факелом», – сказал Ташуев.