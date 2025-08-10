Введите ваш ник на сайте
  • Ташуев возмутился, что его не зовут в «Спартак», и назвал Станковича «всякой шушерой»

Ташуев возмутился, что его не зовут в «Спартак», и назвал Станковича «всякой шушерой»

Сегодня, 15:28
8

Тренер Сергей Ташуев не против возглавить «Спартак».

«Любой иностранный тренер в России получает больше доверия, чем российский специалист. Почему так? Я этого не понимаю! Они ведь не патриоты наших клубов. Та же ситуация с Николичем – отличный пример. Я в РПЛ работал с клубами, у которых низкий бюджет – «Факел», «Ахмат», «Кубань», «Нальчик». Сыграл со «Спартаком» семь матчей: четыре победы, три ничьи, одно поражение, а разница мячей – 11:3.

Я не понимаю, почему меня в «Спартак» не зовут. Я же вас всегда обыгрываю с любой командой. Но мы упираемся в тупик и зовем иностранцев. Ребят, так нельзя, мы должны себя уважать. А мы еще контракты продлеваем им и поднимаем компенсацию… Поэтому эти тренеры, конкретно Деян, начинает наглеть: «Я же Станкович!» Шушера всякая бегает… У нас великолепная советская тренерская школа, наши ученые дали развитие во все направления. А мы, как неучи, сидим без работы. Я этих иностранцев легко обыграю с «Факелом», – сказал Ташуев.

  • Ташуев покинул «Ахмат» в мае.
  • У Станковича контракт до лета 2027 года.
  • Москвичи уже ищут нового тренера.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ташуев Сергей Станкович Деян
Красногвардейчик
1754829026
Ташуев, у тебя фамилия смешная, вот и не зовут)))
Ответить
lek!
1754829256
Твой жир давит на твои мозги .
Ответить
Skull_Boy
1754830002
Открою тайну ты тоже ШУШЕРА
Ответить
sochi-2013
1754831990
Кто такой Ташнуев?
Ответить
DVOK68
1754834395
Не самый плохой вариант.Опытный тренер.Хорошо знает отечественный футбол.Но куда там...В клубе такие нетопыри засели...им лишь бы свой банковский счёт набить.Хотят непременно иностранца!(
Ответить
Vitaga
1754836392
великолепная тренерская школа.... угу .. один Слуцкий.. и тот в Китае
Ответить
...уефан
1754840172
...похоже, бухает от безделья и по купюре, каждое утро из под матраса достаёт...
Ответить
