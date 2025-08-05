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  • Непомнящий объяснил частые удаления у «Спартака»: «Команда обречена»

Непомнящий объяснил частые удаления у «Спартака»: «Команда обречена»

5 августа 2025, 04:37
19

Российский тренер Валерий Непомнящий назвал причину, по которой игроки «Спартака» получают красные карточки.

«Что касается количества красных карточек у «Спартака», это нервы. «Спартак» на это обречeн, футболисты перевозбуждены. Пока игроки с этим не справляются.

Вторая жeлтая карточка Хлусевича – из-за нервов, а не из-за того, что он умеет или не умеет играть. Он плохо вошeл в игру и стал ещe больше нервничать», – сказал Непомнящий.

  • «Спартак» заработал 3 удаления в 3-х турах РПЛ.
  • Команда занимает 11-е место в чемпионате.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Непомнящий Валерий
Комментарии (19)
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DOCTOR PENALTY
1754359205
А причина этих нервов?... (((
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1754365817
Судьи во всем виноваты,они же удаляют
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ScarlettOgusania
1754366156
плохая игра Хлуса это подстава от Станковича, выставил в старт не готового игрока, чтобы потом свалить на него свою неудачу, что мы и услышали от него в послематчевом интервью...(
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timon2401
1754367938
Нервы не подготовленные... Но когда читаешь комментарии после игр от так называемых «экспертов», бывших судей и т. д., ни по одной из трех красных карточек однозначного мнения, что да, это 100%, не было! Значит, эпизод мог трактоваться на усмотрение судьи, как давать или не давать... И из всех спорных моментов с карточками, с пенальти в первом туре, с пенальти на Зобнине всё трактовалось не в пользу «Спартака»... И как только эпизод в пользу соперника, всё в одну калитку((( Естественно, и игроки, и тренер начинают «подбешиваться».
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JIEGEHDA
1754368763
Нервы .... Нервы когда у тебя дебют или наконец тренер доверился тебе и поставил в старт и ты через не могу не хочу играешь чтобы доказать тренеру что ты лучше . Или где то ошибся и пытаешься исправиться с х3 стимулом . А тут тупизм. Минуту назад тебе дали жёлтую и ты идёшь в жёсткий стык ставишь ногу шипами на другую . Тебе обвели как школьника . Это не нервы это уровень игрока . Нервы были у Маркиньоса . Когда первая жёлтая это как лидер спорить с судьей . Вторая это после стольких работ по полю полетел помогать в защите и там просто сыграло то что ты не умеешь защищаться .
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Красногвардейчик
1754369206
Имея тренера истеричку, и игроки нервничают, тут руководству Спартака нужно вмешаться, и приструнить Станковича
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subbotaspartak
1754370375
"В Багдаде всё спокойно, в Багдаде всё спокойно..." - с такой кричалкой в технической зоне Спартака хождение по кругу устроить.
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Иван Петров 1986
1754375238
Нужно уже привыкнуть к судейству, оно не изменится. Нужно играть и выигрывать.
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alp
1754375722
спартак давно разучился играть, не говоря уже о непроходимом идиотизме в руководстве... но нет, они "великие" все на судей да агентов валят.
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NewLife
1754382217
Все болезни от нервов, только три от удовольствия))
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