Непомнящий объяснил частые удаления у «Спартака»: «Команда обречена»

Российский тренер Валерий Непомнящий назвал причину, по которой игроки «Спартака» получают красные карточки.

«Что касается количества красных карточек у «Спартака», это нервы. «Спартак» на это обречeн, футболисты перевозбуждены. Пока игроки с этим не справляются.

Вторая жeлтая карточка Хлусевича – из-за нервов, а не из-за того, что он умеет или не умеет играть. Он плохо вошeл в игру и стал ещe больше нервничать», – сказал Непомнящий.