Слишкович сравнил ЦСКА Николича с Челестини

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович дал комментарий после матча с ЦСКА. Команды сыграли вничью со счетом 0:0 в 1-м туре РПЛ.

– ЦСКА Марко Николича или ЦСКА Фабио Челестини – с кем тяжелее?

– Сейчас тяжелее. Потому что у нынешнего ЦСКА активные фланги, которые стремятся смещаться в центр. Есть Шуманский, который двигается как хочет. И в целом команда очень активная. Готовиться к «ромбу» Николича было легче.

– На что ЦСКА будет претендовать в новом сезоне?

– Ничего не могу сказать, прошeл только 1-й тур. В нeм часто случаются сюрпризы. Давать какие-то прогнозы сейчас – ненормально. В конце концов, ещe открыт трансферный рынок. Через месяц все команды могут измениться. Сейчас разговоры о фаворитах и аутсайдерах просто бессмысленны.