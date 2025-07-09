Лунев двумя словами описал конфликт Бителло и Радимова

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев оценил словесную перепалку полузащитника команды Бителло и Владислава Радимова.

Бразилец ранее назвал Радимова «каким-то маленьким комментатором».

В прошедшем сезоне РПЛ Бителло стал лучшим ассистентом сезона, отдав 12 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Бителло в 12 миллионов евро. Зимой 2025 года футболистом интересовался «Ботафого».

«Конфликт Бителло и Радимова? Не вижу никакого конфликта. Мне кажется, Владислав Николаевич остро воспринял ситуацию.

Ответ Бителло? Честно, вообще все равно. Это их дело, пускай сами разбираются. Мне вообще по барабану. Один спровоцировал другого, тот ответил… Детский сад этот комментировать», – сказал Лунев.