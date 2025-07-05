Бителло: «Радимов — какой-то маленький комментатор, я не знаю его»

Полузащитник «Динамо» Бителло ответил на критику Владислава Радимова. Ранее экс-игрок московского клуба раскритиковал бразильского футболиста, заявив, что тот «устроил клоунаду» на премии Winline Герои РПЛ.
«Критика Радимова? Я не знаю, кто это. Мы с ним ни разу не общались. Это какой-то маленький комментатор, что не так важно для меня. У меня все мысли о том, как приносить результат на поле с «Динамо», – заявил Бителло.
- В прошедшем сезоне РПЛ Бителло стал лучшим ассистентом сезона, отдав 12 голевых передач.
- Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Бителло в 12 миллионов евро. Зимой 2025 года футболистом интересовался «Ботафого».
- В июне «Динамо» возглавил 56-летний тренер Валерий Карпин. Он совмещает пост в московском клубе с работой в сборной России.
Источник: «РБ Спорт»