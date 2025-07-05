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  • Бителло: «Радимов — какой-то маленький комментатор, я не знаю его»

Бителло: «Радимов — какой-то маленький комментатор, я не знаю его»

5 июля, 15:12
22

Полузащитник «Динамо» Бителло ответил на критику Владислава Радимова. Ранее экс-игрок московского клуба раскритиковал бразильского футболиста, заявив, что тот «устроил клоунаду» на премии Winline Герои РПЛ.

«Критика Радимова? Я не знаю, кто это. Мы с ним ни разу не общались. Это какой-то маленький комментатор, что не так важно для меня. У меня все мысли о том, как приносить результат на поле с «Динамо», – заявил Бителло.

  • В прошедшем сезоне РПЛ Бителло стал лучшим ассистентом сезона, отдав 12 голевых передач.
  • Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Бителло в 12 миллионов евро. Зимой 2025 года футболистом интересовался «Ботафого».
  • В июне «Динамо» возглавил 56-летний тренер Валерий Карпин. Он совмещает пост в московском клубе с работой в сборной России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Динамо Бителло Радимов Владислав
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Комментарии (22)
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темирхан
1751717767
Бителло надо до расти еще до Радимова, но не судьба.
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FWSPM
1751720199
Был большим игроком а стал маленьким комментатором
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СильныйМозг
1751720306
А чего это он в интернет выкладывает? Пусть подойдет и скажет Радимову это в лицо! То что он по пальмам лазает и жрёт бананы, не делает его гориллой, он просто мартышка.
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NewLife
1751722460
Откуда тебе его знать, он из помойки вещает))
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ySS
1751723420
Ванга мирового футбола, питерский супертренер! А то мелкий комментатор...))
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шахта Заполярная
1751724253
Лихо опустил звездуна блохастого.
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...уефан
1751727135
...зачёт! Проброс между ногов Радимову)...
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