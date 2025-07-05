Бителло: «Радимов — какой-то маленький комментатор, я не знаю его»

Полузащитник «Динамо» Бителло ответил на критику Владислава Радимова. Ранее экс-игрок московского клуба раскритиковал бразильского футболиста, заявив, что тот «устроил клоунаду» на премии Winline Герои РПЛ.

«Критика Радимова? Я не знаю, кто это. Мы с ним ни разу не общались. Это какой-то маленький комментатор, что не так важно для меня. У меня все мысли о том, как приносить результат на поле с «Динамо», – заявил Бителло.