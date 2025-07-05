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  • Радимов ответил на провокационный комментарий Бителло в свой адрес

Радимов ответил на провокационный комментарий Бителло в свой адрес

5 июля, 21:45
7

Бывший динамовец Владислав Радимов продолжил словесную пикировку с полузащитником команды Бителло.

  • Бразилец ранее назвал Радимова «каким-то маленьким комментатором».
  • В прошедшем сезоне РПЛ Бителло стал лучшим ассистентом сезона, отдав 12 голевых передач.
  • Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Бителло в 12 миллионов евро. Зимой 2025 года футболистом интересовался «Ботафого».

– То, что Бителло меня не знает, – это нормально, он и не обязан знать футболистов, которые когда-то здесь играли. Я тоже не знал Бителло, пока он не приехал в Россию, и точно бы не узнал никогда. Потому что в своей сборной Бителло не играл и вряд ли когда-то будет играть. Так что он сказал все абсолютно правильно, что мои слова его не интересуют, он сосредоточен на «Динамо». Другое дело, что за него начал вступаться Гафин... Говорить, что Радимов – не апостол... И это абсолютно правильно, потому что руководство клуба должно вступаться и защищать своих игроков.

Да, я уже говорил: это действительно так, не святой, и режим нарушал, и дрался, и чего только не было. Но за это Радимов и получал. А в данной ситуации я просто высказал свою точку зрения – мне не понравилось, как Бителло вышел на церемонии и жевал жвачку. И тут у каждого может быть свое мнение. И все свои комментарии в СМИ я всегда давал и буду давать объективно: если «Динамо» и сам Бителло будут играть хорошо – так и скажу, а если плохо – буду критиковать. Но все это, подчеркиваю, только с моей точки зрения.

– Эта ситуация может смотивировать Бителло отдать в новом сезоне больше 12 голевых передач?

– Я в 1995 году отдал 15. Вот когда он отдаст 15+, тогда и поговорим на равных. (Смеется.)

А пока покажите Бителло, как «маленький комментатор» забивал в ворота сборной Бразилии. Ну и, пользуясь случаем, поздравляю все «Динамо» и лично Бителло с успехом в Братском кубке.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Динамо Бителло Радимов Владислав
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Комментарии (7)
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Mirak92
1751742530
Второй Мостовой.
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Plyash
1751744486
Господи,какой же идиот этот Порнобуланов...
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1751754838
Еврокубков нет,за то в какой ещё стране мира столько клоунов околофутбольных)))
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neim
1751760512
Буланову нужно срочно, с самого утра, зайти в Кофеманию. А Бителло подсказать, что он уже там. Пусть по общаются ))).
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