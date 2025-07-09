Генич высказался по спорному эпизоду в матче «Торпедо», который судил задержанный арбитр Головко

Комментатор Константин Генич высказался об эпизоде, произошедшем на 14-й минуте матча «Торпедо» – «КАМАЗ» (1:1) в 34-м туре Первой лиги сезона-2024/25.

«Я так понимаю, и здесь спорный момент. По которому большинство членов комиссии решили, что и тут надо было ставить точку…🤷‍♂️

Ну, не знаю, не знаю… Вполне игровой момент, никакой очевидности тут нет», – написал Генич.

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС заявила, что судья Богдан Головко ошибочно не назначил пенальти в ворота «Торпедо» в этом эпизоде.

Генич также высказался о другом эпизоде из упомянутого матча, случившемся на 76-й минуте.

«Вы видите здесь сознательную ошибку арбитра Головко? Или просто это игровой момент и ничего более?

Посмотрел несколько раз, и честно скажу, что скорее согласен с арбитром и никакого пенальти здесь не вижу 🤷‍♂️» – написал Генич.

ЭСК заявила, что Головко принял правильное решение не назначать 11-метровый в этом эпизоде.