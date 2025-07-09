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  • Генич высказался по спорному эпизоду в матче «Торпедо», который судил задержанный арбитр Головко

Генич высказался по спорному эпизоду в матче «Торпедо», который судил задержанный арбитр Головко

9 июля, 11:14
16

Комментатор Константин Генич высказался об эпизоде, произошедшем на 14-й минуте матча «Торпедо» – «КАМАЗ» (1:1) в 34-м туре Первой лиги сезона-2024/25.

«Я так понимаю, и здесь спорный момент. По которому большинство членов комиссии решили, что и тут надо было ставить точку…🤷‍♂️

Ну, не знаю, не знаю… Вполне игровой момент, никакой очевидности тут нет», – написал Генич.

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС заявила, что судья Богдан Головко ошибочно не назначил пенальти в ворота «Торпедо» в этом эпизоде.

Генич также высказался о другом эпизоде из упомянутого матча, случившемся на 76-й минуте.

«Вы видите здесь сознательную ошибку арбитра Головко? Или просто это игровой момент и ничего более?

Посмотрел несколько раз, и честно скажу, что скорее согласен с арбитром и никакого пенальти здесь не вижу 🤷‍♂️» – написал Генич.

ЭСК заявила, что Головко принял правильное решение не назначать 11-метровый в этом эпизоде.

  • Сейчас Головко задержан правоохранительными органами. Его подозревают в оказании противоправного влияния на результат матча (статья 184 УК РФ). По версии следствия, рефери сознательно не назначил пенальти в ворота московской команды, которая должна была не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ.
  • Новый эпизод уголовного дела может привести к пересмотру результатов турнира в Первой лиге.
  • Ранее совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и предыдущий генеральный директор клуба Валерий Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.

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Источник: телеграм-канал «Коммент.Генич»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Торпедо КАМАЗ Генич Константин
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Комментарии (16)
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SERG_1959
1752049663
В первом моменте пенальти не было. Во втором скорее всего было : атака игрока не владеющего мячем с ударом в колено.
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нейтральныйкакникто
1752049684
Если очень сильно захотеть , то любого судью , в любом матче ,можно обвинить в ПРОТИВОПРАВНОМ ВЛИЯНИИ НА РЕЗУЛЬТАТ МАТЧА!!!
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BoevStas1
1752050413
Клоунаду устроили!
Ответить
subbotaspartak
1752050987
Менты знают когда пенальти ставить...
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Cleaner
1752053967
Нет тут никакого пенальти. А во втором моменте желтую нужно давать игроку КАМАЗа за ЯВНУЮ СИМУЛЯЦИЮ. Он НАМЕРЕННО выворачивал свою ногу, чтобы зацепиться за игрока Торпедо и заработать пенальти.
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ScarlettOgusania
1752055021
в обоих моментах никакого пенальти не было, но Левников нашёл бы повод поставить на точку, если бы пострадавшей стороной были болотно-газовые бакланы...
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odessakmv
1752055302
Странно все это. Кубок Фонбет, Первая лига Мелбет, братский кубок - Бетбум, даже РПЛ еще пару лет назад была Пари(???) , везде букмекеры и никого **** это не отмораживает. А то, что еще лет 10-ть назад это было полуподполье и нелегальщина, это как в 90-е на каждом углу было казино и из каждого утюга пели "пей пиво", потом типа то все запретили..... А это???? Т.е казино это типа азартная игра, а ставки это типа что, ****?????!!!!!
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Бомж Зины
1752056336
Генич что эксперт в судействе??? Может он руководитель судейского корпуса??? А может он просто вентилятор который дует влево и вправо????
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klimovich
1752059513
Второй эпизод - вообще не рядом с пенальти. Мяч хрен знает где, оба игрока им никак не владеют в момент столкновения. Обычный игровой эпизод. Это даже не спорный момент. Первый - на повторе то не разглядишь, что было. Тем более в динамике. Может, и ошибся. Но явно людям грозит уголовка не за то, что одно решение арбитра признали ошибочным, а потому, что, видимо, есть какие-то другие доказательства предварительного сговора.
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zigbert
1752071399
Назначение пенальти все таки должно быть более ясным и понятным.
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