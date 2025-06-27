Швейцарский футбольный союз советовал «Сьону» не играть с «Зенитом»

Директор по корпоративным коммуникациям Швейцарского футбольного союза Адриан Арнольд сделал заявление о матче «Зенит» – «Сьон», запланированном на 9 июля.

«ФИФА и УЕФА запретили российским командам участвовать в официальных соревнованиях.

Швейцарский футбольный союз уже исключил возможность для швейцарских национальных сборных играть против России до принятия этого решения.

Поэтому мы посоветовали «Сьону» не принимать это приглашение», – сказал Арнольд в интервью Blick.