Швейцарский футбольный союз советовал «Сьону» не играть с «Зенитом»

Директор по корпоративным коммуникациям Швейцарского футбольного союза Адриан Арнольд сделал заявление о матче «Зенит» – «Сьон», запланированном на 9 июля.
«ФИФА и УЕФА запретили российским командам участвовать в официальных соревнованиях.
Швейцарский футбольный союз уже исключил возможность для швейцарских национальных сборных играть против России до принятия этого решения.
Поэтому мы посоветовали «Сьону» не принимать это приглашение», – сказал Арнольд в интервью Blick.
- «Сьон» – 2-кратный чемпион Швейцарии. За клуб выступает российский полузащитник Антон Миранчук.
- «Зенит» сыграет с ними во 2-й раз в истории. Первый был в 2016 году на летних сборах.
- Швейцария входит в список недружественных государств, утвержденный Правительством России 5 марта 2022 года.
Источник: «Бомбардир»