Реакция РФС на информацию о попытке сыграть договорной матч в Первой лиге

Служба коммуникаций РФС опубликовала комментарий по поводу скандала в Первой лиге.

Инвестор новороссийского «Черноморца» Сергей Шишкарев накануне сообщил о неудачной попытке сыграть договорной матч с «Сочи» 24 мая.

Команды встречались в 34-м туре Первой лиги.

«Сочи» уступил со счетом 1:2 и не попал в зону стыковых матчей по спортивному принципу.

Впоследствии сочинцы заменили «Черноморец», который финишировал третьим, но не прошел лицензирование.

«РФС свяжется с Сергеем Николаевичем Шишкаревым, чтобы уточнить детали событий, о которых он рассказал журналистам.

Мы последовательно выступаем против любых попыток оказания неспортивного влияния на результаты футбольных матчей», – заявили в РФС.