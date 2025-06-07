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Реакция РФС на информацию о попытке сыграть договорной матч в Первой лиге

7 июня 2025, 14:28
9

Служба коммуникаций РФС опубликовала комментарий по поводу скандала в Первой лиге.

  • Инвестор новороссийского «Черноморца» Сергей Шишкарев накануне сообщил о неудачной попытке сыграть договорной матч с «Сочи» 24 мая.
  • Команды встречались в 34-м туре Первой лиги.
  • «Сочи» уступил со счетом 1:2 и не попал в зону стыковых матчей по спортивному принципу.
  • Впоследствии сочинцы заменили «Черноморец», который финишировал третьим, но не прошел лицензирование.

«РФС свяжется с Сергеем Николаевичем Шишкаревым, чтобы уточнить детали событий, о которых он рассказал журналистам.

Мы последовательно выступаем против любых попыток оказания неспортивного влияния на результаты футбольных матчей», – заявили в РФС.

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Источник: Sport24
Россия. Первая лига Черноморец Сочи
Комментарии (9)
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acor94
1749296604
Ну так не договорились же, че мусолить. За спрос, как говориться, не сажают.
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САДЫЧОК
1749298125
Пустозвоны!
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Теннисист24
1749448556
РФС пускай объяснит ситуацию по Сочи, как пятое место может играть стыки ? Сплошное наперстничество ... Не сумели договориться с Черноморцем на нужный результат, РФС впрягся по полной, должен Сочи быть в РПЛ, значит так тому и быть Наперстки, но по спортивному принципу Рфс... Браво...
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