«Черноморец» обвинил «Сочи» в попытке сыграть договорной матч

Инвестор новороссийского «Черноморца» Сергей Шишкарев сделал резонансное заявление о майской игре с «Сочи».
- Команды встречались 24 мая в 34-м туре Первой лиги.
- «Сочи» уступил со счетом 1:2 и не попал в зону стыковых матчей по спортивному принципу.
- Впоследствии сочинцы заменили «Черноморец», который финишировал третьим, но не прошел лицензирование.
«Один эпизод меня попросили оставить за кадром, но я постараюсь очень аккуратно высказаться, чтобы не рождать новую волну слухов. Пускай это звучит полностью от меня.
То, что сделал господин Пономарeв [генеральный директор «Черноморца» Максим Пономарев] накануне матча с «Сочи», называется подлостью и предательством.
Была попытка манипуляции футбольным результатом. На эту тему был намeк в разговоре с [главным тренером] Олегом Петровичем Василенко, а также был разговор с четырьмя ведущими футболистами.
Какой-то рациональной футбольной логики я в этом не вижу. Это произошло в тяжeлый для команды момент, когда парни уже догадывались, что не сыграют в стыковых матчах.
В итоге им предлагают поступить не по-спортивному – для меня это за гранью. Я считаю это подлостью и предательством. С Пономарeвым я больше никогда в жизни дело иметь не буду. А если кто-то обратится ко мне за рекомендацией или советом, то совет будет ровно таким, как я сказал – с предателями не поступают иначе.
Логику действительно сложно искать. Могу предположить, что была попытка преподнести некий сюрприз и возможность. Услуга за услугу. Понимать эту логику можно как угодно. В этом и абсурдность этого разговора. Здесь нет практического смысла», – сказал Шишкарев.