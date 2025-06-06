«Черноморец» обвинил «Сочи» в попытке сыграть договорной матч

Инвестор новороссийского «Черноморца» Сергей Шишкарев сделал резонансное заявление о майской игре с «Сочи».

Команды встречались 24 мая в 34-м туре Первой лиги.

«Сочи» уступил со счетом 1:2 и не попал в зону стыковых матчей по спортивному принципу.

Впоследствии сочинцы заменили «Черноморец», который финишировал третьим, но не прошел лицензирование.

«Один эпизод меня попросили оставить за кадром, но я постараюсь очень аккуратно высказаться, чтобы не рождать новую волну слухов. Пускай это звучит полностью от меня.

То, что сделал господин Пономарeв [генеральный директор «Черноморца» Максим Пономарев] накануне матча с «Сочи», называется подлостью и предательством.

Была попытка манипуляции футбольным результатом. На эту тему был намeк в разговоре с [главным тренером] Олегом Петровичем Василенко, а также был разговор с четырьмя ведущими футболистами.

Какой-то рациональной футбольной логики я в этом не вижу. Это произошло в тяжeлый для команды момент, когда парни уже догадывались, что не сыграют в стыковых матчах.

В итоге им предлагают поступить не по-спортивному – для меня это за гранью. Я считаю это подлостью и предательством. С Пономарeвым я больше никогда в жизни дело иметь не буду. А если кто-то обратится ко мне за рекомендацией или советом, то совет будет ровно таким, как я сказал – с предателями не поступают иначе.

Логику действительно сложно искать. Могу предположить, что была попытка преподнести некий сюрприз и возможность. Услуга за услугу. Понимать эту логику можно как угодно. В этом и абсурдность этого разговора. Здесь нет практического смысла», – сказал Шишкарев.