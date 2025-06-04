Губерниев назвал лучшего тренера в сезоне РПЛ: «Толковый мужик»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев ответил, какого тренера считает сильнейшим по итогам сезона РПЛ-2024/25.
– Кто лучший тренер сезона РПЛ?
– Безусловно, Мусаев. Он набил шишек и преобразился с командой, держит удар, умеет играть от соперника.
Мурад стал отличным методистом, видит тренерское поле. Я приятно удивлен и поражен им, ведь общался с ним в прямом эфире.
Мусаев мне очень понравился, толковый мужик. Буду пристально следить за ним и желать всяческих удач.
- 41-летний Мусаев вернулся в «Краснодар» 14 марта 2024 года.
- В прошлом сезоне команда под его руководством стала серебряным призером РПЛ, а в этом впервые в истории выиграла чемпионство.
Источник: «Матч ТВ»