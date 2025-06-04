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  • Губерниев назвал лучшего тренера в сезоне РПЛ: «Толковый мужик»

Губерниев назвал лучшего тренера в сезоне РПЛ: «Толковый мужик»

4 июня 2025, 01:11
7

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев ответил, какого тренера считает сильнейшим по итогам сезона РПЛ-2024/25.

– Кто лучший тренер сезона РПЛ?

– Безусловно, Мусаев. Он набил шишек и преобразился с командой, держит удар, умеет играть от соперника.

Мурад стал отличным методистом, видит тренерское поле. Я приятно удивлен и поражен им, ведь общался с ним в прямом эфире.

Мусаев мне очень понравился, толковый мужик. Буду пристально следить за ним и желать всяческих удач.

  • 41-летний Мусаев вернулся в «Краснодар» 14 марта 2024 года.
  • В прошлом сезоне команда под его руководством стала серебряным призером РПЛ, а в этом впервые в истории выиграла чемпионство.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад Губерниев Дмитрий
Комментарии (7)
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Semenycch
1749007278
Бездарный пустобрех хвалит того, кто ничего еще не доказал. Помните чемпионства и вообще руководство клубами Бердыева? Вот это сильный тренер. А Мусаев пока никто. Нужно много труда и таланта, чтобы назваться большим тренером.
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власик
1749013769
что мусаев в разы лучше семака тут, как говорят,факты на лице. Но что бомбардир постоянно ссылается на этого хмыря губерниева, это минус длиной с километр каналу
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...короче
1749020873
...кто ты, нахер, такой, что бы следить за Мусаевым и давать профессиональную аналитику о работе и квалификации тренера!?...
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zigbert
1749027501
Мусаев добился главного,сделал Краснодар чемпионом.Как будет дальше никто не знает но все таки в футбольной истории РПЛ он оставил свой след. А ведь сколько критики в его адрес было до этого.
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