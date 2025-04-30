Клуб АПЛ не пустил на стадион девушку-рекордсменку, которая за сутки переспала с 1057 мужчинами

Onlyfans-модели Бонни Блю (настоящее имя – Тиа Эмма Биллинджер) закрыли вход на стадион клуба АПЛ «Ноттингем Форест». Об этом сообщила сама девушка, сославшись на слова охраны.

Блю известна своим рекордом: за сутки она переспала с 1057 мужчинами. Это произошло в январе в Лондоне на закрытом мероприятии.

Бонни полагает, что бан произошел из-за ее профессиональной деятельности.

Известно, что 25-летняя Блю спонсирует клуб из 15-го по силе дивизиона Англии.

На платформе Onlyfans девушка зарабатывает порядка 600 тысяч фунтов стерлингов в месяц.

Состояние Блю оценивается в 3 миллиона фунтов.

Фото: The Sun, Newsweek