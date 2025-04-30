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  • Клуб АПЛ не пустил на стадион девушку-рекордсменку, которая за сутки переспала с 1057 мужчинами

Клуб АПЛ не пустил на стадион девушку-рекордсменку, которая за сутки переспала с 1057 мужчинами

30 апреля 2025, 18:25
22

Onlyfans-модели Бонни Блю (настоящее имя – Тиа Эмма Биллинджер) закрыли вход на стадион клуба АПЛ «Ноттингем Форест». Об этом сообщила сама девушка, сославшись на слова охраны.

Блю известна своим рекордом: за сутки она переспала с 1057 мужчинами. Это произошло в январе в Лондоне на закрытом мероприятии.

Бонни полагает, что бан произошел из-за ее профессиональной деятельности.

  • Известно, что 25-летняя Блю спонсирует клуб из 15-го по силе дивизиона Англии.
  • На платформе Onlyfans девушка зарабатывает порядка 600 тысяч фунтов стерлингов в месяц.
  • Состояние Блю оценивается в 3 миллиона фунтов.

Фото: The Sun, Newsweek

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Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест
Комментарии (22)
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russeus
1746027976
1057 за сутки, это 44 в час, если не отвлекаться на поесть, попить и тп. 44 в час это как???
Ответить
Красногорск_Фан
1746029303
Сколько скорострелов собрали на ограниченном пространстве )) Ноттингем это там где Робин Гуд бегал. Помогал всем чем может. Традиции продолжаются
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Semenycch
1746030148
Этот сайт просто рупор добродетели...
Ответить
Тинез Розоп
1746031711
Бомбе надо следовать их примеру. Fakeida не пускайте сюда… ( он хуже этой)
Ответить
NewLife
1746032648
Мона мой Зяма дружит с твоим Изей, и тот по-дружески похвалился, что за ночь может 12 раз. Вот тебе повезло ! Да, не слушайте его, он просто туда-сюда считает)))
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1746032721
Не дали девахе рекорд на большом стадионе сделать)))
Ответить
Красногвардейчик
1746032980
Вот это пиз,дище!!!!
Ответить
biber.ru
1746032994
600 тыс. в месяц * 5 месяцев = 3,0 млн. и состояние 3,0 млн. Она их что про.бывает?
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Mirak92
1746034508
Глаза мертвеца. противная какая то
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Spartak_forv@
1746038366
На стадион Химки пусть идет,повышать посещаемость
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