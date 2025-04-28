Сычев сказал, кто выиграет РПЛ в этом году

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев назвал самого ценного игрока сезона. Также он поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.

– Какой футболист самый ценный в сезоне РПЛ?

– Сперцян. Потому что ярко играет и ведет свою команду. К тому же, думаю, MVP должен выступать в чемпионском составе.

– То есть «Краснодар» возьмет золото?

– Я вижу, что так и будет. Надеюсь, что интрига будет до последнего матча. Но приоритет отдаю «Краснодару».