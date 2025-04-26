Тренер «Динамо Мх» прокомментировал поражение от «Краснодара»

Главный тренер «Динамо Мх» Хасанби Биджиев высказался по матчу 26-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:3).

На 90+11 минуте «Динамо Мх» не забило пенальти.

С ударом Гамида Агаларова справился Станислав Агкацев, сломав палец.

С 80-й минуты «Краснодар» был в меньшинстве.

– Какие ваши эмоции после игры с лидером чемпионата?

– Конечно, матч был очень эмоциональный. Я думаю, в какие‑то моменты было даже слишком много эмоций на поле. Понятно, что ощущения от матча двоякие. Конечно, мы недовольны результатом, тем более когда могли сравнять на последней минуте. С другой стороны, характер и та борьба, которая была показана на поле нашими ребятами, заслуживает уважения. Я думаю, что нам теперь важно с таким же настроем, с такой самоотдачей готовиться к следующим матчам.

– Защитная линия претерпит какие‑то изменения в следующих матчах?

– Изменения будут в любом случае, потому что у нас Табидзе получил карточку, соответственно, пропускает следующий матч. А в каком сочетании мы выйдем, пока сложно сказать.