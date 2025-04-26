Газизов – после поражения «Динамо Мх» от «Краснодара»: «Всевышний помогает «Краснодару»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов высказался после поражения от «Краснодара» (2:3) в 26-м туре РПЛ.

На 90+11 минуте «Динамо Мх» не забило пенальти.

С ударом Гамида Агаларова справился Станислав Агкацев, сломав палец.

С 80-й минуты «Краснодар» был в меньшинстве.

«Мы с Мурадом Мусаевым после игры говорили, и я ему сказал: «Слушай, наверное, чемпионства так и куются, когда в твои ворота ставят пенальти на последней секунде, а его не реализовывают». Значит, всевышний помогает», – сказал Газизов.