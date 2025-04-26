Реакция Сперцяна на победу «Краснодара» над «Динамо Мх»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о победе над «Динамо Мх» (3:2) в 26-м туре РПЛ.

На 90+11 минуте «Динамо Мх» не забило пенальти, равно как и Сперцян несколькими минутами ранее.

С ударом Гамида Агаларова справился Станислав Агкацев, сломав палец.

С 80-й минуты «Краснодар» был в меньшинстве.

«Это был важный гол, но важнее было пенальти забить, чтобы не было такой концовки. Когда забил – был счастлив. Когда не забил, то психологически себя нормально чувствовал. Старался, конечно же. Когда заменили и забили нам второй, то уже начал думать о своем [нереализованном] пенальти.

На Кавказе всегда тяжело играть. Здесь своя атмосфера, своя аура. «Динамо» много бьется. Мы ожидали такой игры и в принципе справлялись», – сказал Сперцян.